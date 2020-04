Coldplay, Эд Ширан, Карди Би и еще 62 музыканта примут участие в онлайн-фестивале Warner Music

Всего заявлено 65 артистов. Среди них Эд Ширан, Бруно Марс, Panic! at the Disco, Карди Би, Green Day, Coldplay, Korn, Roddy Ricch, Lil Uzi Vert, Paramore, Twenty One Pilots, Weezer, Дэвида Гетта и Уиз Халифа.

Фестиваль пройдет с 24 по 26 апреля. Трансляции будут вестись на сайте PlayOn и официлаьном YouTube-канале Songkick с 19:00 до 7:00 по московскому времени (с полудня до полуночи по Североамериканскому восточному). Отмечается, что в рамках фестиваля покажут архивные записи с выступлений артистов на знаковых мировых площадках. Например, шоу группы The Flaming Lips в Сиднейском оперном театре или концерт Бруно Марса в театре «Аполло» в Нью-Йорке.

Напомним, на прошлых выходных благотворительный концерт в поддержку медработников провели движение Global Citizen и Всемирная организация здравоохранения. Там выступили Леди Гага, Билли Айлиш, Элтон Джон, Стиви Уандер, Пол Маккартни, The Rolling Stones и другие артисты. В рамках события удалось собрать почти 128 млн долларов. Подробнее о том, как прошло восьмичасовое (!) шоу и его запись мы оставили здесь. Также на прошлой неделе группа Florence & the Machine выпустила новый трек — средства с его продажи тоже пойдут на помощь в борьбе с COVID-19.

В России с 22 по 24 апреля пройдут эфиры локальных музыкантов Cream Soda, Tesla Boy и Сюзанны. Подробности по ссылке. А в мае Little Big все-таки отправятся на «Евровидение» — организаторы конкурса проведут телевизионный концерт.

