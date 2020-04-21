Вышла новая книга Джоанны Стингрей с неизвестными интервью с Цоем и Гребенщиковым и письмами Горбачеву и Рейгану

Книга «Русский рок. История. Фотографии. Интервью. Документы» станет документальным дополенением к первым двум работам Джоанны Стингрей: «Стингрей в Стране Чудес» и «Стингрей в Зазеркалье». Новое издание станет скорее альбомом, в котором американка собрала архивные кадры, которые снимала ее сестра Джуди Филдс, и неизвестные ранее интервью.

Там будут фотокарточки репетиций и концертов, пикников у Петропавловской крепости и домашних застолий. Все они станут сопровождением к интервью с Борисом Гребенщиковым, Петром Мамоновым, Олегом Гаркушей из «АукцЫона», Сергеем Курехиным, Майком Науменко, Виктором Цоем, Сергеем Бугаевым «Африкой», Костей Кинчевым, Сашей Башлачевым и другими героями эпохи.

Кроме того, в «Русском роке» Стингрей опубликует и уникальные исторические документы — письма Михаилу Горбачеву и Рональду Рейгану, отчеты из архивов ФБР о беседах с Джоанной, автографы и телеграммы и даже рукописные записки с рисунками Виктора Цоя.