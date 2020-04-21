Издательство АСТ опубликовало новую, третью по счету, книгу Джоанны Стингрей о приключениях американки в Ленинграде 1980-х и ее судьбоносных встречах с героями рок-клуба на Рубинштейна, 13.
Вышла новая книга Джоанны Стингрей с неизвестными интервью с Цоем и Гребенщиковым и письмами Горбачеву и Рейгану
Книга «Русский рок. История. Фотографии. Интервью. Документы» станет документальным дополенением к первым двум работам Джоанны Стингрей: «Стингрей в Стране Чудес» и «Стингрей в Зазеркалье». Новое издание станет скорее альбомом, в котором американка собрала архивные кадры, которые снимала ее сестра Джуди Филдс, и неизвестные ранее интервью.
Там будут фотокарточки репетиций и концертов, пикников у Петропавловской крепости и домашних застолий. Все они станут сопровождением к интервью с Борисом Гребенщиковым, Петром Мамоновым, Олегом Гаркушей из «АукцЫона», Сергеем Курехиным, Майком Науменко, Виктором Цоем, Сергеем Бугаевым «Африкой», Костей Кинчевым, Сашей Башлачевым и другими героями эпохи.
Кроме того, в «Русском роке» Стингрей опубликует и уникальные исторические документы — письма Михаилу Горбачеву и Рональду Рейгану, отчеты из архивов ФБР о беседах с Джоанной, автографы и телеграммы и даже рукописные записки с рисунками Виктора Цоя.
«Собака.ru» уже публиковала отрывки из предыдущих книг Джоанны Стингрей. В одном она рассказывала о том, как влюбился Виктор Цой. В другом, о чем он мечтал больше всего. А год назад редактор отдела моды Алина Малютина брала интервью у американской певицы и писательницы: они поговорили о том, что не вошло в книги. Например, кого она считала главным российским модником, какие подарки привозила «Кино» от Энди Уорхола, и кто на самом деле в ответе за культовые образы группы.
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