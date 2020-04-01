«КликКлак» запустили домашний онлайн-конкурс «Карантиновидение»-2020

Для того, чтобы поучавствовать в конкурсе, достаточно продумать песню, записать минутное видео в домашних условиях, загрузить его в социальные сети с хештегом #Карантиновидение2020 и отметить под видео Прусикина, Джарахова и «КликКлак». Лучшие конкурсные работы будут отсматривать на YouTube-канале «КликКлак». Первой участницей «Карантиновидения»-2020 стала вокалистка группы Little Big Софья Таюрская — она исполнила песню «Самоизоляция».

«Главная цель этого проекта — поддержка друг друга в столь непростое время. Не стесняйтесь, записывайте песню и снимайте клипы на любую тему. Мы обязательно посмотрим все ваши видео и надеемся, что их увидит вся страна — а, может, и весь мир», — добавил Джарахов.

Напомним, ранее оргкомитет «Евровидения» отменил проведение международного конкурса эстрадной песни из-за распространения коронавируса. В этом году Россию должна была представить рейв-группа Little Big — но ко всеобщему разочарованию музыканты (и полюбившийся всем Пухляш!) не поедут в Роттердам. Посмотрите, как на это отреагировал фронтмен группы Илья Прусикин. МС Сенечка тоже выпустил «Вирусный трек» про коронавирус. В нем Сеня Лисейчев быстро и без проблем вводит в курс дела — как правильно вести себя в период пандемии и пережить ее «на изи».