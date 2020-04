Американская инди и альтернатив-рок группа Kings of Leon была основана в 1999 году тремя братьями — Калебом, Джаредом и Натаном Фоллоуиллами совместно с их кузеном Мэтью Фоллоуиллом в Нэшвилле, штат Теннесси. Дебютная пластинка Youth and Young Manhood, выпущенная в 2003 году, принесла музыкантам международную известность — уже к 2008 году и четвертому полноформатному альбому Only by the Night Kings of Leon обзавелись первой статуэткой «Грэмми» за лучшее вокальное рок-исполнение дуэтом или группой песни Sex on Fire.

Последний альбом музыкантов вышел в 2016 году — пластинка Walls стала седьмой по счету и возглавила Billboard 200 в США и Великобритании. Сейчас Kings of Leon работают над новым материалом — новый релиз под названием W8 уже почти завершен.