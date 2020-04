Знакомьтесь, «телеэкран» — нойз-поп группа из Петербурга, которая топит за киберпанк и локальную музыкальную сцену

Можно вдохновляться чей-то музыкой и сочинять под этим воздействием свою. Так была написана пеня «Стетоскоп» с дебютного релиза «телеэкрана» «Комната смерти» — вдохновленная Take up thy stethoscope and walk группы Pink Floyd. Можно использовать подстрочники, цитировать других. Но если кто-то копирует с помощью переводчика — это неспортивно.

Нам нравится та ниша, которую мы занимаем с нашей музыкой. Амбиции были, они у всех есть, но раньше больше хотелось какую-то глупость — чтобы хороший журнал о нас написал, посмотрите, вот наш клип. Егор все время переслушивает свои записи, по тысяче раз, пока не надоест — у него их много. Ему нравится эта музыка, он ее в каком-то смысле для себя делает. Но если она затронет кого-то еще, он будет рад поделиться этим теплом, энергией. «Кайфаните и вы со мной, приходите ко мне на кухню, чаю с вами попьем, с баранками», — как говорится.