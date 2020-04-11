Группа «телеэкран» выросла из «электроребят» — проекта Егора Попса, за 10 лет закрепившего за собой статус одного из самых плодовитых музыкантов Петербурга. Вместе с Леней Шелухиным и Андреем Зыряновым он делает нойз-поп о космосе, технологиях и киберпанке, а в свободное от записи время курирует независимый лейбл Raw Pop Syndicate. 20 марта «телеэкран» презентовали свой мини-альбом «Реактор». «Собака.ru» поговорила с музыкантами незадолго до выхода релиза — о сплоченности петербургского андеграунда, том, как к 30 годам перестать быть заложником образа, и выяснила, что слушать, если «ты не прешься по "Гражданской обороне"».
Знакомьтесь, «телеэкран» — нойз-поп группа из Петербурга, которая топит за киберпанк и локальную музыкальную сцену
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Андрей Зырянов, Егор Попс, Леня Шелухин
2010 год. Сидя на парах в университете, Егор Попс придумывает логотип своей будущей группы «электроребята». Он считает название прикольным, в середину гармонично вписывается слово «pop» — тогда Егору нравится нойз-поп и все сопутствующие ему музыкальные жанры.
В декабре 2012 года «ребята» дают первое живое выступление в клубе «Доска» — Егор, барабанщик Леня Шелухин и бас-гитарист Боря Кудряшов. Как вспоминает Попс, состав сложился ироничный — все трое родом из закрытых ядерных городов. Дебют на сцене фронтмену новоиспеченного коллектива не нравится. Егор признается, «как-то странно нас приняли, атмосфера недружелюбная», и вспоминает, что именно тогда зарекся больше не играть в помещении на Казанской, 7. В 2015 году на этом месте участник группы «Психея» Андрей Зырянов с сотоварищами откроют клуб «Лес Villa» — теперь уже своего рода альма-матер для музыканта.
«электроребята» перестанут существовать спустя два года. Как рассказывает Леня Шелухин, «какие-то безумные люди до сих пор пишут: "А точно ли вообще невозможно сделать концерт?"». Ответ всегда один и тот же — точно.
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Сет «телеэкрана» в секонд-хенде Vintage Store на Апраксином дворе в августе 2019 года
Как «электроребята» повзрослели и переросли в «телеэкран»
«электроребята» начались в 2010 году и закончились концертом в клубе «Лес» в 2017-ом. Мы стали заложниками концепта. Хотелось играть музыку без привязки к образу, разную. «электроребята» как бы повзрослели — песни нового мини-альбома в каком-то смысле продолжают идею «Астрополитена» «электроребят».
Космическая тематика вообще пронизывают всю нашу лирическую вселенную, неразделимый смысловой фон которой — космос, технологии и киберпанк. Лене больше нравится концептуализировать и рационализировать темы, четко их разделять, Егор — скорее хаотическая система.
Нам под 30 лет, а мы все в «ребят» играем — как школьники, которые взяли скейт-доску и пошли кататься. Честно, и так уже немного задержались в развитии. А в 40 лет станем «электромужиками»? Да, очень смешно. Закрыв проект, Егор хотел продолжить писать один — с музыкантами играть только лайвы. Зачем ребят напрягать, если можно просто звать их на репетиции и выступления.
Дебют «телеэкрана» состоялся в августе 2017 года на фестивале «Пост-Фест», на следующий же день сыграли на точке Raw Pop Syndicate. Антон Гвоздь с бас-синтезатором вскоре уехал в Москву, Леха продолжил творческие изыскания в своей группе Lepra. К сентябрю начали репетировать с Андреем Зыряновым — тогда Егор снова взялся за гитару, а Леня вернулся за установку.
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Выступление «электроребят» на репетиционной точке Raw Pop Syndicate — мансарде на «Красном треугольнике»
О Raw Pop Syndicate и сплоченности петербургской музыкальной сцены
Raw Pop Syndicate — это лэйбл, такой междусобойчик, большая саундсистема. Мы выпускаем то, что нам нравится, и организуем тем самым веселый кружок по интересам. Да, наш лейбл — это домашнее музицирование. У нас аудитория не очень большая. Даже на фестивали, которые мы проводим, приходят одни и те же люди — знакомые, друзья, все друг друга знают, друг с другом болтают.
Нас устраивает — мы никогда не хотели вывести комьюнити на глобальный уровень. Главное устроить локальный праздник для себя, знаешь, барабаны вынести из кладовки, звук хороший сделать. А что еще надо? Вы придете на вечеринку с друзьями повидаться, а мы на ней еще и сыграем. Смотрите, как прикольно получается — камерное что-то, домашнее.
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На мансарде всегда происходили самые веселые вечеринки. Здесь можно было встретить сразу всех своих знакомых. Многие оставляли на стенах напоминания. Зимой 2020 года Raw Pop Syndicate покинет помещение на «Красном треугольнике». Тогда многие с грустью вздохнут: «Закончилась эпоха»
Если большие, попсовые издания начнут нас поддерживать — это нормальная тема, почему бы не донести это и до широкой аудитории. Многие в андеграунде говорят, что от СМИ надо держаться подальше. С другой стороны, если ты в них засветишься — у тебя появится возможность порадовать и зарядить еще какое-то количество человек, которые самостоятельно не откопали бы эту музыку.
Все релизы можно найти на iTunes и «Яндекс.Музыке», а то, что изначально было на Bandcamp, постепенно подгружается. Это очень важно — чтобы продукт был на разных площадках, стал доступен для всех там, где им удобнее его послушать. На Raw Pop Syndicate очень много артистов, работающих в разных жанрах — от хип-хопа до хардкор-панка.
О мини-альбоме «Реактор», вдохновении и записи
Мы записали новый материал в «Лесу» на сцене Villa, пришли с этим на студию «Добролет» и пропустили через улучшайзеры, которые каждый инструмент превратили в жирный и приятный по звучанию. Дальше уже Андрей сам что-то крутил-вертел — он вообще очень много электроники для релиза сделал.
Егору как правило нравится только первый тейк — все, что перезаписывается после, грозит надолго заморочить твою голову. Для Андрея важны нюансы — если уж и был записан какой-то момент, значит он необходим, его хотелось бы подчеркнуть.
Нужно было все устроить так, чтобы альбом прослушивался от начала до конца и обратно, как будто переворачивался. Так появились четыре песни. Егор все жалеет, что больше хороших композиций не написал. Хотя «Реактор» достаточно неплох и в таком объеме.
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Выступление «телеэкрана» на «Акустик Фест» в июле 2019 года
Можно вдохновляться чей-то музыкой и сочинять под этим воздействием свою. Так была написана пеня «Стетоскоп» с дебютного релиза «телеэкрана» «Комната смерти» — вдохновленная Take up thy stethoscope and walk группы Pink Floyd. Можно использовать подстрочники, цитировать других. Но если кто-то копирует с помощью переводчика — это неспортивно.
Нам нравится та ниша, которую мы занимаем с нашей музыкой. Амбиции были, они у всех есть, но раньше больше хотелось какую-то глупость — чтобы хороший журнал о нас написал, посмотрите, вот наш клип. Егор все время переслушивает свои записи, по тысяче раз, пока не надоест — у него их много. Ему нравится эта музыка, он ее в каком-то смысле для себя делает. Но если она затронет кого-то еще, он будет рад поделиться этим теплом, энергией. «Кайфаните и вы со мной, приходите ко мне на кухню, чаю с вами попьем, с баранками», — как говорится.
О ностальгии и том, почему Москва больше для писателей, чем музыкантов
Москва не музыкальная история — писательская, измышленческая. Музыка в столице больше от мозга и меньше эмоционально. Хотя групп хороших там много. Например «Автоспорт» отличные, группа «Иван Сураев» будет близка петербуржцам. «Сердцедер», Mad Pilot, «Сакура», «Кровосток». У Земфиры отличный альбом «Виндетта» 2005 года — его продюсировал человек со вкусом.
Молодых потому и не признают, что в России вообще ностальгировать любят. Музыкант что-то делает от души, отдает на растерзание слушателю и получает ответное: «Нет, мне не нравится, раньше лучше было». Сколько не объясняй, его не волнует — просто сделай так, как раньше.
О том, что слушать, если «ты не прешься по "Гражданской обороне"»
Хип-хоп обязательно слушать. И желательно весь каталог Raw Pop Syndicate (смеются).
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