Знакомьтесь, «телеэкран» — нойз-поп группа из Петербурга, которая топит за киберпанк и локальную музыкальную сцену

2010 год. Сидя на парах в университете, Егор Попс придумывает логотип своей будущей группы «электроребята». Он считает название прикольным, в середину гармонично вписывается слово «pop» — тогда Егору нравится нойз-поп и все сопутствующие ему музыкальные жанры.

В декабре 2012 года «ребята» дают первое живое выступление в клубе «Доска» — Егор, барабанщик Леня Шелухин и бас-гитарист Боря Кудряшов. Как вспоминает Попс, состав сложился ироничный — все трое родом из закрытых ядерных городов. Дебют на сцене фронтмену новоиспеченного коллектива не нравится. Егор признается, «как-то странно нас приняли, атмосфера недружелюбная», и вспоминает, что именно тогда зарекся больше не играть в помещении на Казанской, 7. В 2015 году на этом месте участник группы «Психея» Андрей Зырянов с сотоварищами откроют клуб «Лес Villa» — теперь уже своего рода альма-матер для музыканта.

«электроребята» перестанут существовать спустя два года. Как рассказывает Леня Шелухин, «какие-то безумные люди до сих пор пишут: "А точно ли вообще невозможно сделать концерт?"». Ответ всегда один и тот же — точно.