Американская музыкальная группа Backstreet Boys была основана в апреле 1993 года в Орландо, штат Флорида. Музыканты стали первыми после певицы Sade, кому удалось стартовать в первой десятке хит-парада США на протяжении девяти альбомов подряд. Начиная с одноименного дебютного альбома 1996 года, Backstreet Boys продали около 130 миллионов экземпляров своих записей.

Композиция I Want It That Way, вышедшая в качестве первого сингла к третьему студийному альбому Millennium, стала самой успешной в истории группы, возглавила чарты во многих странах мира, завоевала награды MTV и журнала Billboard, а также трижды была номинирована на премию «Грэмми» — как «Запись года», «Песня года» и «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой». В 2000 году журнал Rolling Stone назвал I Want It That Way одной из 100 величайших поп-песен всех времен.

А клип на песню I Want It That Way собрал более 748 миллионов просмотров. Посмотрите его прямо сейчас!