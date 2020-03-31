«Хватит истерить, ребята!» Интервью с Виталей Альбатросом, автором главного российского хита о коронавирусе

И всё-таки главный посыл песни в её названии: «Россиянам наплевать на коронавирус». Почему так?

Да потому что России и без коронавируса есть из-за чего переживать! Это только одна из множества проблем. А с учётом низкого уровня медицинской диагностики в стране, у нас две трети населения его просто не заметят. Поймите меня правильно: я не пытаюсь сказать, что нужно пренебречь мерами предосторожности и что вирус никого не тронет. Просто прекратите истерить, ребята. У песни на сто процентов иронический посыл, и зарубежная аудитория его считала.

А ты сам соблюдаешь самоизоляцию и другие рекомендации, связанные с эпидемией?

Наш Петрозаводск живёт в таком темпе, что тут никакая специальная самоизоляция была бы и не нужна, если бы не одно «но». В самом начале объявленных президентом выходных к нам ломанулись люди из мегаполисов: на въезде в Карелию были огромные пробки, а отели и базы отдыха забились до отказа. Короче, риск заразиться моментально увеличился. Так что мы себя бережем: толпами не собираемся, руки моем, лицо не трогаем. Но я хочу снова вернуться к теме массового психоза. Люди стали подписывать петиции с призывом не пускать и наказывать всех приезжих. Они, конечно, зря повалили сюда, но зачем эти коллективные кляузы, эта истерика? Зачем?!