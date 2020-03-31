Столицей YouTube стал Петрозаводск — клип карельского рэпера Витали Альбатроса на песню «Why russians don't get coronavirus» (на английском!) набрал больше 700 тысяч просмотров, его рекомендуют Ксения Собчак и Артемий Троицкий, а комментируют пользователи со всех уголков мира - от Афин до Чикаго. Виталя, скрывающий настоящее имя и появляющийся на публике только в маске (просто не хочет лишаться личного пространства!), специально для «Собака.ru» рассказал о том, что больше всего раздражает его коронавирусной повестке и о том, что нас ждёт, когда всеобщий карантин уйдет в небытие.
«Хватит истерить, ребята!» Интервью с Виталей Альбатросом, автором главного российского хита о коронавирусе
Твой трек посвящен самой актуальной из всех возможных тем сейчас. Был расчет на то, что клип выстрелит?
Нет, никакого расчета не было. Все началось с того, что я столкнулся с коллективным сумасшествием прямо в том районе Петрозаводска, где находится студия, в которой я работаю. В ближайших магазинах раскупили всю туалетную бумагу, поэтому у нас в кабинках лежал картон. Это вызвало у меня негодование, и из этого негодования родился трек, потом мы сделали клип. Слова мои, музыку сочинил мой друг, музыкант Артем Шулипа. Я не думал, что трек станет популярным.
Трек — на английском. Почему? Все-таки это не просто творческий порыв, а прощупывание аудитории?
Просто мне хотелось обратиться ко всей вселенной, а того уровня, на котором я владею английским, для этого достаточно. Кстати, подавляющее большинство комментариев под роликом - именно от иностранных слушателей.
А что именно вызвало негодование? Вряд ли просто отсутствие туалетной бумаги на работе.
Бесит, что люди легко поддаются информационной истерии, вызванной коронавирусом — и это создаёт ещё большую опасность и риск распространения вируса. Это актуально для всего мира, а для России, где и без вируса все плохо, тем более. Хотелось сказать миру: люди, действуйте спокойно и последовательно! Придерживайтесь рекомендаций ВОЗ и местных властей, не создавайте бессмысленную толкучку и искусственный дефицит в магазинах!
И всё-таки главный посыл песни в её названии: «Россиянам наплевать на коронавирус». Почему так?
Да потому что России и без коронавируса есть из-за чего переживать! Это только одна из множества проблем. А с учётом низкого уровня медицинской диагностики в стране, у нас две трети населения его просто не заметят. Поймите меня правильно: я не пытаюсь сказать, что нужно пренебречь мерами предосторожности и что вирус никого не тронет. Просто прекратите истерить, ребята. У песни на сто процентов иронический посыл, и зарубежная аудитория его считала.
А ты сам соблюдаешь самоизоляцию и другие рекомендации, связанные с эпидемией?
Наш Петрозаводск живёт в таком темпе, что тут никакая специальная самоизоляция была бы и не нужна, если бы не одно «но». В самом начале объявленных президентом выходных к нам ломанулись люди из мегаполисов: на въезде в Карелию были огромные пробки, а отели и базы отдыха забились до отказа. Короче, риск заразиться моментально увеличился. Так что мы себя бережем: толпами не собираемся, руки моем, лицо не трогаем. Но я хочу снова вернуться к теме массового психоза. Люди стали подписывать петиции с призывом не пускать и наказывать всех приезжих. Они, конечно, зря повалили сюда, но зачем эти коллективные кляузы, эта истерика? Зачем?!
Раз уж заговорили о жителях Карелии. Вы чем-то выделяетесь по сравнению с другими жителями России? У тебя же много треков про родину - «В ПТЗ работы нет», «Уважай Россию, люби Карелию».
Нет. Карелы давно ассимилировались, их этнос не выражен, а национальный язык почти мертв.
А что в регионе с музыкой, есть какое-то живое движение?
В карельской музыке происходим мы (смеётся). И всё. Были фестивали в нулевые годы, было много интересных групп, а потом все куда-то ушло. Было бы здорово возродить бурную музыкальную жизнь в Карелии.
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Фото: Петрозаводск говорит
Ты зарабатываешь не музыкой, а бизнесом — у тебя студия по производству видеороликов. Как дела у предпринимателей на фоне карантинов и финансового кризиса?
Студия работает, просто мы временно перепрофилировались. Сейчас много заказов на ролики, связанные с вирусом, информирование о мерах предосторожности, о гигиене. Но это, конечно, временно.
Твоя студия делает не только коммерческие ролики. В феврале вышел ролик о боксере-любителе Михаиле Гагрияне, который не бросил тренировки, несмотря на то, что потерял ногу.
Я люблю единоборства, увлекаюсь для себя, и в качестве социальной инициативы бесплатно снимаю мотивационные и документальные видосы о спортсменах и бойцах. Не регулярно, по возможности. Это мой посильный вклад в популяризацию спорта и мужского воспитания у себя на районе.
В прошлом году ты опубликовал пост в «Инстаграме» про то, как в Петрозаводске плохо чистят дороги, и буквально через несколько дней после этого их перемыли. Такая помощь городу - тоже социальная инициатива?
Это как раз фигня. Заснял видео, как трактор якобы чистит дорогу, а на самом деле загрязняет всё вокруг (технология не была соблюдена, для вида делали). Я это запостил, люди подхватили, и всё тут же перемыли как надо, видимо, чтобы история не попала в СМИ. Я не активист, не волонтер, не общественник, ничего такого. Случайно так получилось.
Как ты думаешь, что с нами будет после коронавируса?
Да в общем-то ничего нового, кроме финансовых трудностей. Возможно, будем говорить о том, что зря так уж нервничали. Не будет коронавируса, будут другие проблемы, таков уж русский человек.
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