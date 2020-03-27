Pharaoh выпустил первый за два года альбом «Правило»

Пластинка «Правило» получилась наиболее рефлексивным релизом Pharaoh. Это 13 треков — от любовных баллад до разговоров в исповедальне, где музыкант подводит черту в отношениях с бывшими во всех смыслах людьми. «Глеб позволяет себе исключительную степень непринужденности и открытости перед слушателями, выходя за пределы собственного медиа-образа, но по-прежнему оставаясь фигурой, определяющей завтрашнее звучание», — говорят о пластинке.