Герой сентябрьской обложки «Собака.ru» в 2018 году Pharaoh выпустил первый за два года альбом «Правило». На новой пластинке музыкант развивает звучание лонгплея Pink Phloyd и все больше экспериментирует с вокалом, делая поп-рэп вне рамок хрестоматийных жанров. «Флоу на лям бачей, но он небрежный»!
Pharaoh выпустил первый за два года альбом «Правило»
Пластинка «Правило» получилась наиболее рефлексивным релизом Pharaoh. Это 13 треков — от любовных баллад до разговоров в исповедальне, где музыкант подводит черту в отношениях с бывшими во всех смыслах людьми. «Глеб позволяет себе исключительную степень непринужденности и открытости перед слушателями, выходя за пределы собственного медиа-образа, но по-прежнему оставаясь фигурой, определяющей завтрашнее звучание», — говорят о пластинке.
В числе гостевых музыкантов — Mnogoznaal («Семейные узы»), Mishaal и фрешмен Dima Roux («Не хочу»), Молодой Платон («Тост»). Послушать альбом «Правило» можно на всех цифровых площадках.
Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград», и PHARAOH, предводитель рэп-когорты Dead Dynasty для обложки октябрьского номера «Собака.ru» нашли не только десять отличий поколения 1990-х от центениалов, но и общий знаменатель — новые поэты ищут новое слово и новый звук.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.