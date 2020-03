Собраться с силами и настроиться на работу помогают хиты 90-х — от Mr. Brightside The Killers и Zombie The Cranberries до хитов нулевых от Валерия Меладзе, Бритни Спирс, Иванушек International и группы «Руки вверх!». Мотивирует Eye of the Tiger группы Survivor, Don't stop me now группы Queen, It's my life Bon Jovi и I will survive Глории Гейнор. Нужно больше решительности? С этим справятся саундтреки к бондиане и супергеройским фильмам — и даже официальный гимн Российской Федерации.

Чтобы сконцентрироваться, пользователи «Яндекс.Музыки» слушают классическую и инструментальную музыку, а также фоновые звуки. В топе оказались произведения Моцарта, Вивальди, Баха, Бетховена, Чайковского и Рахманинова, а также сочинения современных композиторов Людовико Эйнауди, Роберто Каччапалья, Макса Рихтера и Миши Мищенко. Часто прослушивают шум дождя, морских волн, леса и потрескивание горящих в камине дров, а некоторые даже стук колес поезда, шум города и кофейни.

«Яндекс.Музыка» также подготовила подборку «Я дома» с музыкой для завтраков, уборки, работы и онлайн-шопинга. Послушать ее можно здесь.

Чтобы сделать ваши карантинные вечера приятнее и, даже может, веселее, редакция «Собака.ru» просит своих героев составить жизнерадостный плейлист — идеальный для домашней вечеринки. Группа «Аигел» — вкусу поэтессы Айгель Гайсиной и музыканта Ильи Барамия мы полностью доверяем — бросают силы на борьбу с распространением вируса: перенесли апрельские концерты и призвали поклонников #stayhome. Послушайте их плейлист прямо сейчас!