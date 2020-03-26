Аналитики сервиса «Яндекс.Музыка» выяснили, что слушают россияне, пока работают на «удаленке» или сидят на карантине. Большинство пользователей включают музыку для того, чтобы поднять себе настроение, сконцентрироваться, набраться сил или настроиться на работу. Самым мотивирующим треком оказался Eye of the Tiger группы Survivor — саундтрек к «Рокки 3», а активизирующим решительность — гимн России (Что? Да!).
Саундтрек к «Рокки» или гимн России? Аналитики выяснили, что слушают россияне во время карантина
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Фото: Shutterstock.com
Собраться с силами и настроиться на работу помогают хиты 90-х — от Mr. Brightside The Killers и Zombie The Cranberries до хитов нулевых от Валерия Меладзе, Бритни Спирс, Иванушек International и группы «Руки вверх!». Мотивирует Eye of the Tiger группы Survivor, Don't stop me now группы Queen, It's my life Bon Jovi и I will survive Глории Гейнор. Нужно больше решительности? С этим справятся саундтреки к бондиане и супергеройским фильмам — и даже официальный гимн Российской Федерации.
Чтобы сконцентрироваться, пользователи «Яндекс.Музыки» слушают классическую и инструментальную музыку, а также фоновые звуки. В топе оказались произведения Моцарта, Вивальди, Баха, Бетховена, Чайковского и Рахманинова, а также сочинения современных композиторов Людовико Эйнауди, Роберто Каччапалья, Макса Рихтера и Миши Мищенко. Часто прослушивают шум дождя, морских волн, леса и потрескивание горящих в камине дров, а некоторые даже стук колес поезда, шум города и кофейни.
«Яндекс.Музыка» также подготовила подборку «Я дома» с музыкой для завтраков, уборки, работы и онлайн-шопинга. Послушать ее можно здесь.
Чтобы сделать ваши карантинные вечера приятнее и, даже может, веселее, редакция «Собака.ru» просит своих героев составить жизнерадостный плейлист — идеальный для домашней вечеринки. Группа «Аигел» — вкусу поэтессы Айгель Гайсиной и музыканта Ильи Барамия мы полностью доверяем — бросают силы на борьбу с распространением вируса: перенесли апрельские концерты и призвали поклонников #stayhome. Послушайте их плейлист прямо сейчас!
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