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Премьера на «Собака.ru»: видео-альманах Super Collection Orchestra на песню «Не бойся»

Freepop-коллектив из Петербурга Super Collection Orchestra продолжает вести видео-альманах. В новой части — короткие видео на песню «Не бойся», вошедшую в свежий релиз «Freepop Vol.2». Как признаются музыканты, названием песни «случайно попали в тему» — это единственное, что сейчас хочется говорить людям, поддерживая их. Премьера на «Собака.ru».

 

Ник Брусковский

О необходимости поддержки в непростое время:

На этот раз в мини-фильме на песню «Не бойся» мы пригласили двух режиссеров и хотели увидеть разные взгляды на одну композицию. Названием песни случайно попали в тему. Ведь единственное, что сейчас хочется говорить людям вокруг, поддерживая их, это «не бойся»!

Даниил Романович

О том, почему нужно перестать бояться:

Страх заставляет людей делать глупые вещи. Посмотрите на людей сейчас — страх вынуждает их сходить с ума, паниковать, сметать гречку с полок магазинов. Перестать бояться — это первое, что надо сделать, чтобы стать мудрее, и мы призываем всех сохранять спокойствие в этот непростой период..

Катя Королева

Режиссер «Не бойся ч.1»:

В неспокойное время особенно важна способность извлечь даже из полного ада крупицу хорошего. Люди наконец поймут, что такое социальная ответственность, научатся мыть руки и не чихать на рядом стоящих. В конце концов, весь этот трэш закончится, и мы вернемся к привычной жизни. Главное — не бойтесь, не паникуйте и оставайтесь людьми.

Анастасия Столбнева

Режиссер «Не бойся ч.2 и ч.3»:

В работах можно найти субъективный реализм, многочисленные структурные наложения, в которых художник подчеркивает различие восприятий одно момента. Сюжетная линия похожа на эфемерный диалог между двумя людьми с призывом одно из героев не бояться открыться ему, не надевать чужие маски и не бояться показать себя с разных сторон. Сейчас самое время посмотреть на тех, кто вас окружают, проявить заботу и спокойствие.

Напомним, в мае Super Collection Orchestra презентовали видео на песню «Улыбнись». В клипе музыканты дурачатся на берегу залива и призывают позабыть все печали и летать над городами. В ноябре Super Collection Orchestra выпустили совместный сингл с Тосей Чайкиной, а в январе 2020-го клип на песню «Поезд в огне». В нем ребята гоняют на старой BMW, крушат все вокруг и зацеловывают Тосю Чайкину, которая застигла их за нарушениями закона в образе полицейского. В январе 2020 года Super Collection Orchestra первый русскоязычный новый мини-альбом Freepop vol.2

Первый видео-альманах Super Collection Orchestra на песню «Карусель» был презентован в феврале 2020 года. В роликах, вдохновленных теплыми воспоминаниями о советской эпохе времен «Служебного романа», главный герой в образе монтажника игровых автоматов очаровывается девушкой, катающейся на «ракете», тайком подглядывает за ней и просто отжигает под музыкальные записи на кассете.

Знакомьтесь, Super Collection Orchestra — петербургская freepop-группа, которую взял к себе на лейбл Иван Дорн

 

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Дарья Гладких,
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