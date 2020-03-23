Премьера на «Собака.ru»: видео-альманах Super Collection Orchestra на песню «Не бойся»

Напомним, в мае Super Collection Orchestra презентовали видео на песню «Улыбнись». В клипе музыканты дурачатся на берегу залива и призывают позабыть все печали и летать над городами. В ноябре Super Collection Orchestra выпустили совместный сингл с Тосей Чайкиной, а в январе 2020-го клип на песню «Поезд в огне». В нем ребята гоняют на старой BMW, крушат все вокруг и зацеловывают Тосю Чайкину, которая застигла их за нарушениями закона в образе полицейского. В январе 2020 года Super Collection Orchestra первый русскоязычный новый мини-альбом Freepop vol.2.

Первый видео-альманах Super Collection Orchestra на песню «Карусель» был презентован в феврале 2020 года. В роликах, вдохновленных теплыми воспоминаниями о советской эпохе времен «Служебного романа», главный герой в образе монтажника игровых автоматов очаровывается девушкой, катающейся на «ракете», тайком подглядывает за ней и просто отжигает под музыкальные записи на кассете.