«Главный герой как бы стремится к освобождению от городских стереотипов, клишированных человеческих взаимоотношений. Он пытается добраться до своей любви и сказать ей, что все не так сложно, можно просто убежать вдвоем от всей этой тревоги городов. Это обращение не только к возлюбленной, но и ко всем близким главного героя. Ведь в этой гонке мы часто становимся злыми и забываем, кто на самом деле наш друг», — говорит фронтмен группы Роман Варнин.

Дебютный альбом группы, образованной Романом Варниным и Александром Пьяных в 2016 году, увидел свет в марте 2017 года. В лонгплей «Новое искусство» вошли четыре совместных трека с певицей Сюзанной — в том числе «Равнодушие» и «Гипнозы». Вторая пластинка «Плакса» была презентована спустя полгода, в октябре 2017-го, и также включала в себя фиты с певицей.

В 2018 году Роман, Александр и Сюзанна объединились для первой совместной пластинки Reptiland. Выпустив «лучший альбом за последние 10 лет», музыканты решили продолжить сольные карьеры. Сюзанна, имеющая в дискографии альбом «Та самая», презентовала в ноябре 2019 года EP «Непросто со вкусом», а фронтмен «Мальбэк» — клип на песню «Привет», вошедшую в свежий релиз.

«Мальбэк» не ограничиваются только музыкальной деятельностью. В 2017 году Хаски презентовал клип на песню «Пироман 17», во время съемок которого в артиста стреляли из травмата. Трек с альбома «Любимые песни (воображаемых) людей» экранизировала группа «Мальбэк». А в 2019 году состав лейбла MLBC, запущенного музыкантами, пополнила петербурженка Эрика Лундмоен — заявив о себе дебютным альбомом «Источник».

Третий студийный альбом «Мальбэк» Roma увидел свет в декабре 2019 года. Очень личная пластинка фронтмена группы Романа Варнина вышла только с одним саппортом — треком «Москва», записанном при участии хип-хоп исполнителя Thomas Mraz. «Собака.ru» рассказывает об этом и других главных альбомах 2019 года.