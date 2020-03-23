Американский актер, сценарист и музыкант Дональд Гловер, работающий под псевдонимом Childish Gambino, выпустил новый полноформатный альбом «3.15.20». Презентация пластинки, насчитывающей 12 треков, прошла в формате стрима еще 15 марта, однако после ее окончания релиз так и не стал доступен. Теперь все официально: послушайте премьеру прямо сейчас!
Childish Gambino выпустил новый альбом «3.15.20»
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DFree / Shutterstock.com
Презентация четвертого студийного альбома альтер-эго Гловера Childish Gambino прошла 15 марта в формате лайв-стрима, который велся на специальном сайте donaldgloverpresents.com. Через несколько часов после премьеры лонгплей пропал с площадки. Сегодня, 23 марта, сайт вновь заработал — послушать новый релиз музыканта можно в его непрерывной версии. «3.15.20» насчитывает 12 треков, в записи пластинки приняли участие обладательница «Грэмми» Ариана Гранде (Time), 21 Savage («12.38), Ludwig Göransson («19.10», «32.22», «42.26», «47.48») и Kadhja Bonet («12.38»).
Дебютный студийный альбом Childish Gambino Camp был выпущен в 2011 году — после того, как Гловер заключил контракт со звукозаписывающей компанией Glassnote Records. В 2015 году артист был дважды номинирован на премию «Грэмми» в номинациях «Лучший рэп-альбом» (пластинка Because the Internet) и «Лучшее выступление», однако заветную статуэтку получил только в 2018 году — за «Лучшее традиционное R&B-исполнение» песни Redbone.
Как актер Гловер — лауреат премии «Золотой глобус». В 2017 году он был назван лучшим актером в комедийном сериале — за главную роль в сериале «Атланта», автором, сценаристом и режиссером которого Гловер выступил сам.
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