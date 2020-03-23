Childish Gambino выпустил новый альбом «3.15.20»

Дебютный студийный альбом Childish Gambino Camp был выпущен в 2011 году — после того, как Гловер заключил контракт со звукозаписывающей компанией Glassnote Records. В 2015 году артист был дважды номинирован на премию «Грэмми» в номинациях «Лучший рэп-альбом» (пластинка Because the Internet) и «Лучшее выступление», однако заветную статуэтку получил только в 2018 году — за «Лучшее традиционное R&B-исполнение» песни Redbone.

Как актер Гловер — лауреат премии «Золотой глобус». В 2017 году он был назван лучшим актером в комедийном сериале — за главную роль в сериале «Атланта», автором, сценаристом и режиссером которого Гловер выступил сам.