Все больше концертных площадок и организаторов переходят на дистанционный режим работы из-за пандемии коронавируса. Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль». «Мобилизация диванных войск объявляется открытой»: рассказываем, как продолжить «ходить» на лайвы во время карантина.
Клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль» запускают онлайн-трансляции выступлений
21 марта клуб Blank запускает онлайн-проект «Изоляция». С 21:00 до 01:00 в гримерке клуба диджей-сеты отыграют Errortica, El, Zaletny и Tolya Klepalov. В начале каждого часа музыкальный блок будет чередоваться со включениями круглого стола, в рамках которого пройдут дискуссии с артистами, представителями клубной сферы и специальными гостями. Тема первой встречи — «Как событийная сфера выживает в условиях пандемии». Стрим будет вестись в группе Blank «ВКонтакте» и на официальном YouTube-канале.
Московский фестиваль «Боль» запускает проект «Карантин — это боль», чтобы помочь дружественным музыкантам, которых пандемия коронавируса лишила доходов. Фестиваль организует 12-часовой стрим-марафон выступлений, которые пройдут в клубе «16 тонн» 25 марта. Поддержать музыкантов можно пожертвованием — на сумму от 100 рублей до 5 тысяч. ««Боли» не все равно. А тебе? Мобилизация диванных войск объявляется открытой.Из-за коронавируса многие музыканты лишены дохода, так как их весенние концерты были отменены. Мы можем помочь, по крайней мере, друзьям «Боли»», — говорят организаторы фестиваля.
Социальная сеть «ВКонтакте» совместно с «Новое Радио» запускает спецпроект «Музыка на дом — концерты с доставкой». На протяжении двух недель артисты будут выступать в студии радиостанции, а слушатели смогут виртуально попасть на лайв в помощью онлайн-трансляции. Первый концерт пройдет сегодня, 20 марта — начало в 19:00 в группе «Новое радио», на сайте станции и в эфире. Уже сейчас в лайн-апе заявлены PIZZA, Zivert, Filatov & Karas, IOWA, Мари Краймбрери, Uma2rman и другие.
Резиденты комьюнити Boiler Room также переходят на «удаленку» и начинают стримить. Они ведут трансляции своих диджей-сетов, которых играют прямо из дома — например, на собственной кухне, как The Black Madonna. Следить за трансляциями можно в официальном сообществе Boiler Room «Вконтакте».
Кроме того, в Петербурге и Москве запускается платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий. Первые артисты уже объявлены — выступления дадут инди-поп-группа «Хадн дадн», проект Феликса Бондарева RSAC, панк-рэп дуэт Velial Squad, а также петербуржцы Verhovski, Oligarkh и лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» «Аигел».
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