Резиденты комьюнити Boiler Room также переходят на «удаленку» и начинают стримить. Они ведут трансляции своих диджей-сетов, которых играют прямо из дома — например, на собственной кухне, как The Black Madonna. Следить за трансляциями можно в официальном сообществе Boiler Room «Вконтакте».

Кроме того, в Петербурге и Москве запускается платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий. Первые артисты уже объявлены — выступления дадут инди-поп-группа «Хадн дадн», проект Феликса Бондарева RSAC, панк-рэп дуэт Velial Squad, а также петербуржцы Verhovski, Oligarkh и лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» «Аигел».