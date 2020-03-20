Самарский музыкант МС Сенечка, которого называют самым позитивным рэпером России, выпустил новый сингл — «Вирусный трек» про коронавирус. В нем Сеня Лисейчев быстро и без проблем вводит в курс дела — как правильно вести себя в период пандемии и пережить ее «на изи». Публикуем не только новый релиз музыканта, но и полный текст трека — послушайте (и прочтите!) прямо сейчас.
«Здесь кто-то чихнул? Я покидаю вас!»: МС Сенечка выпустил «Вирусный трек» про коронавирус
«Это не сай-фай, бро, это пандемия,
Про ужасный вирус смотрели по телеку.
С другом руки не жму уже где-то неделю,
У аптеки поджидаю партию антисептика.
Бум, открывается магаз,
Я забираю лут, никто не видел моих глаз.
Здесь кто-то чихнул? Я покидаю вас!
Протираю ручки двери, пополняю свой запас.
По пути домой я услышал чей-то кашель,
Он был недалеко, и от этого мне страшно.
Вирус так легко передается, и все чаще
Я думаю о том, что скоро я сыграю в ящик.
Мы с пацанами моем руки 45 секунд,
Лицо не трогаем от скуки, ведь нас засекут,
Мы дышим только дома, вирус уже ждет во мгле.
Маски — это модно, и я сразу надеваю две.
Я был готов к тебе всю жизнь, в любой игре,
Как тебя на изи пережить.
На опыте научен, как сидеть годами дома.
Очень рад, что мы с тобой так и не будем знакомы!»
«Шутки шутками, но пандемия — штука серьезная. Мойте руки 45 секунд, как мы с пацанами, прикрывайтесь локтем или салфеткой при кашле и чихании, ни в коем случае не трогайте лицо грязными руками (даже если очень сильно хочется) и избегайте людных мест. Все будет хорошо, ребят!» — говорит Сеня Лисейчев.
Молодого репера из Самары уже успели окрестить самым позитивным в России. К своему совершеннолетию Сеня Лисейчев записал две полноформатные пластинки — дебютный альбом «Хип-хоп будни» и «1989». Последний получился в лучших традициях олдскульного хип-хопа. Помогли ему в этом трио лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» «ЛАУД» — записав совместную композицию «Битмарь». Об этом и еще 19 главных альбомах 2019 года — читайте в нашем материале.
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