«Шутки шутками, но пандемия — штука серьезная. Мойте руки 45 секунд, как мы с пацанами, прикрывайтесь локтем или салфеткой при кашле и чихании, ни в коем случае не трогайте лицо грязными руками (даже если очень сильно хочется) и избегайте людных мест. Все будет хорошо, ребят!» — говорит Сеня Лисейчев.

Молодого репера из Самары уже успели окрестить самым позитивным в России. К своему совершеннолетию Сеня Лисейчев записал две полноформатные пластинки — дебютный альбом «Хип-хоп будни» и «1989». Последний получился в лучших традициях олдскульного хип-хопа. Помогли ему в этом трио лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» «ЛАУД» — записав совместную композицию «Битмарь». Об этом и еще 19 главных альбомах 2019 года — читайте в нашем материале.