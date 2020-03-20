Канадский певец Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, выпустил новый полноформатный альбом After Hours. На пластинке, вдохновленной фильмом Мартина Скорсезе 1985 года «После работы», 14 треков — в том числе Heartless и Blinding Lights, вышедшие синглами еще до официального релиза.
The Weeknd выпустил новый альбом After Hours
Дебютный полноформатный альбом Эйбела Тесфайе Kiss Land вышел в 2013 году, дебютировав на второй строчке британского Billboard 200. За ним последовал Beauty Behind the Madness 2015 года, к концу которого лонгплей стал самым прослушиваемым с более чем 60 миллионами стриминга. В записи поучаствовал рэпер Канье Уэст — выступив в качестве продюсера трека Tell Your Friends.
В ноябре 2016 года вышел третий студийный альбом Эйбела — Starboy, записанный при участии французского электронного дуэта Daft Punk (Starboy, Party Monster). До выхода четвертого лонплея The Weeknd принял участие в записи совместной песни Comin Out Strong с хип-хоп исполнителем Future, сингла Lust For Life певицы Ланы Дель Рей, а также выпустил в марте 2019 года свой первый мини-альбом My Dear Melancholy.
Первый сингл с предстоящего альбома был выпущен в январе 2020 года — тогда The Weeknd опубликовал клип на песню Blinding Lights. After Hours был официально анонсирован в феврале, а в начале марта певец выпустил одноименный короткометражный фильм, общая атмосфера которого отсылает к одной из главных премьер прошедшего года — фильму «Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли.
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