The Weeknd выпустил новый альбом After Hours

Дебютный полноформатный альбом Эйбела Тесфайе Kiss Land вышел в 2013 году, дебютировав на второй строчке британского Billboard 200. За ним последовал Beauty Behind the Madness 2015 года, к концу которого лонгплей стал самым прослушиваемым с более чем 60 миллионами стриминга. В записи поучаствовал рэпер Канье Уэст — выступив в качестве продюсера трека Tell Your Friends.

В ноябре 2016 года вышел третий студийный альбом Эйбела — Starboy, записанный при участии французского электронного дуэта Daft Punk (Starboy, Party Monster). До выхода четвертого лонплея The Weeknd принял участие в записи совместной песни Comin Out Strong с хип-хоп исполнителем Future, сингла Lust For Life певицы Ланы Дель Рей, а также выпустил в марте 2019 года свой первый мини-альбом My Dear Melancholy.