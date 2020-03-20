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The Weeknd выпустил новый альбом After Hours

Канадский певец Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, выпустил новый полноформатный альбом After Hours. На пластинке, вдохновленной фильмом Мартина Скорсезе 1985 года «После работы», 14 треков — в том числе Heartless и Blinding Lights, вышедшие синглами еще до официального релиза.

 

Дебютный полноформатный альбом Эйбела Тесфайе Kiss Land вышел в 2013 году, дебютировав на второй строчке британского Billboard 200. За ним последовал Beauty Behind the Madness 2015 года, к концу которого лонгплей стал самым прослушиваемым с более чем 60 миллионами стриминга. В записи поучаствовал рэпер Канье Уэст — выступив в качестве продюсера трека Tell Your Friends. 

В ноябре 2016 года вышел третий студийный альбом Эйбела — Starboy, записанный при участии французского электронного дуэта Daft Punk (Starboy, Party Monster). До выхода четвертого лонплея The Weeknd принял участие в записи совместной песни Comin Out Strong с хип-хоп исполнителем Future, сингла Lust For Life певицы Ланы Дель Рей, а также выпустил в марте 2019 года свой первый мини-альбом My Dear Melancholy.

 

 

Первый сингл с предстоящего альбома был выпущен в январе 2020 года — тогда The Weeknd опубликовал клип на песню Blinding Lights. After Hours был официально анонсирован в феврале, а в начале марта певец выпустил одноименный короткометражный фильм, общая атмосфера которого отсылает к одной из главных премьер прошедшего года — фильму «Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли.

 

 

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Дарья Гладких,
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