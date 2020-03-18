«Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в концертном зале Ahoy в Роттердаме 12,14 и 16 мая, отменен. Учитывая меры, принятые голландскими властями и властями других стран, Европейский вещательный союз принял решение о том, что мероприятие не может быть проведено», — говорится в официальном заявлении организаторов конкурса. «Евровидение» может пройти в Роттердаме в 2021 году, однако точная дата проведения пока что не сообщается.

В 2020 году Россию на «Евровидении» должна была представить петербургская рейв-группа Little Big. В ночь на 13 марта была представлена песня UNO, с которой коллектив поборолся за главный приз конкурса. В шорт-лист претендентов на участие конкурсе также вошли певицы Полина Гагарина и Юлия Зиверт, исполнители Александр Панайотов и Димаш Кудайберген.

На прошлой неделе в Сети запустили петицию с просьбой взять на «Евровидение» Дмитрия «Пухляша» Красилова, принявшего участие в съемках клипа Little Big на песню UNO. Авторы обращения указывали, что «выступление группы будет «не таким» без участия Красилова в качестве танцора». Позже участники коллектива заявили, что берут его с собой.