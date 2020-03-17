На прошлой неделе в Сети запустили петицию с просьбой взять на «Евровидение» Дмитрия «Пухляша» Красилова, принявшего участие в съемках клипа Little Big на песню UNO. Авторы обращения указывали, что «выступление группы будет «не таким» без участия Красилова в качестве танцора». Сегодня участники коллектива заявили, что берут его с собой.
Танцор Дмитрий «Пухляш» Красилов поедет на «Евровидение»-2020 вместе с Little Big
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Фото: официальное сообщество Little Big
В ночь на 13 марта Петербургская панк-рейв-группа Little Big презентовала песню UNO, с которой представят Россию на «Евровидении»-2020, в ночь на 13 марта. В этот же день в Сети появилась петиция с просьбой взять танцора Дмитрия Красилова в качестве участника на международный песенный конкурс. «Пухляш — это бог, без него просрем», — отмечали подписавшиеся под петицией. «Мы знаем, как вы переживаете за Диму Красилов и хотите, чтобы он вместе с нами поехал на «Евровидение»! Беспокоиться не стоит, мы берем его с собой!» — заявили Little Big в своем официальном сообществе.
Рейв-группа Little Big была основана в 2013 году в Петербурге. Первым заявлением о себе стал клип на песню Every Day I’m Drinking, презентованный 1 апреля — а уже в июле группа впервые выступила на разогреве у Die Antwoord. Коллектив представляет себя как сатирическая арт-коллаборация, которая одновременно делает ставку и на музыку, и на зрительный ряд, и на представление. В своих треках и клипах музыканты обыгрывают и смеются над различными национальными стереотипами о русских — воплотить идеи в картинке им помогает режиссер Алина Пязок.
Напомним, мае 2019 года клип Little Big на трек Skibidi обогнал по количеству просмотров самое популярное музыкальное видео своих коллег из ЮАР Die Antwoord — Baby's on Fire (теперь бесконечный спор о схожести групп можно смело закрывать!). Трек Skibidi был презентован на второй части альбома «Antipositive, Pt. 2» в октябре прошлого года. Позже группа выпустила альбом ремиксов на трек Skibidi — там есть и романтическая версия песни, на которую позже также выпустили видеоработу с драконами и намеками на ретровейв.
В июле музыканты презентовали свежий трек I’m OK о ситуациях в барах, отсутствии контроля и караоке как его результат. А в октябре Little Big представили новый клип на песню Rock-Paper-Scissors, вошедшую в свежий мини-альбом Go Bananas. Осторожно: в нем бешеные псы сорвались с цепи. Участники группы, облачившись в костюмы четвероногих, дебоширят и пугают прохожих, гоняются за собственным хвостом и даже «лопают» пятую точку Ким Кардашьян. Нет, они нас не покусали — посмотрите сами!
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