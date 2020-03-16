О смерти музыканта сообщила его подруга Ксения Кислицына. «К сожалению, это так, Константин Валентинович скончался. Это произошло дома, результатов вскрытия пока нет. Я не смогла попасть домой, потому что дверь была закрыта изнутри, а он не открывал», — рассказала «Фонтанке» Кислицына, отметив, что серьезных заболеваний у Рябова не было.

Константин Рябинов родился 20 октября 1964 года в Омске. Свою музыкальную деятельность начал в 1979 году, играя на гитаре в панк-группе Александра Клипова «Иван Морг и Мертвяки». В 1984 году вместе с Егором Летовым и Андреем Бабенко основал группу «Гражданская оборона» и участвовал в деятельности как бас-гитарист и соло-гитарист.

В 1989 году Рябинов переехал в Ленинград, образовав здесь собственный проект «Кузьма & ВиртУОзы». В 1999 году прекратил свое участие в «Гражданской обороне» — несмотря на это, последние выступления в качестве участника коллектива сыграл в 2004 году и до последних дней сохранял дружеские отношения с Егором Летовым. Помимо своей музыкальной деятельности Рябинов был известен как поэт, художник и коллажист.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Константина Валентиновича Рябинова.