Клавишник OQJAV:

Оригинал песни, которую Летов записал, но никогда не пел на концертах, — про старика и старуху с косой. Насмешливо-жалостливый текст, грязный вальсок, два аккорда три тональности — все для того, чтобы заляпать бытовыми красками главную героиню, стоящую у постели. Мне хотелось развернуть «ГрОб» обратно — к стебу задом, к смерти передом: сделать песню черной и полированной, героине вернуть молодость и красоту. В куплетах она мерно и беспристрастно плетет свое кружево, сидя у изголовья, а в соло встает в полный рост. Сплошная линия прорезает три тональности, и дрожащая неровная кардиограмма расправляется в идеальную прямую