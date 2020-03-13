Инди-поп трио OQJAV презентовали свою новую премьеру — сингл «Старость не радость», который стал кавером на одноименную песню «Гражданской обороны» Егора Летова и Константина Рябинова. Переосмысляющая оригинал 1985 года создана в рамках трибьют-проекта, приуроченного к 55-летию со дня рождения Летова.
OQJAV выпустили сингл «Старость не радость» — кавер на «Гражданскую оборону» Летова
Ярослав Тимофеев
Клавишник OQJAV:
Оригинал песни, которую Летов записал, но никогда не пел на концертах, — про старика и старуху с косой. Насмешливо-жалостливый текст, грязный вальсок, два аккорда три тональности — все для того, чтобы заляпать бытовыми красками главную героиню, стоящую у постели. Мне хотелось развернуть «ГрОб» обратно — к стебу задом, к смерти передом: сделать песню черной и полированной, героине вернуть молодость и красоту. В куплетах она мерно и беспристрастно плетет свое кружево, сидя у изголовья, а в соло встает в полный рост. Сплошная линия прорезает три тональности, и дрожащая неровная кардиограмма расправляется в идеальную прямую
Напомним, в октябре 2019 года OQJAV представили новый мини-альбом «Кегельбан». В шести композициях, где фортепиано выступает в качестве ведущего инструмента — поэты-шестидесятники, черное-белое кино, правила игры на кегельной дорожке и воспоминания о детстве. В феврале 2020-го OQJAV выпустили новую песню «4 птицы» — по признанию фронтмена коллектива Вадима Королева, «максимально личный и нелинейный трек». «Собака.ru» рассказывает об этих и других музыкальных новинках февраля.
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