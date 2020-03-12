Группа «Аигел» показала клип на песню Youʼre Born

Композиция Youʼre Born была выпущена на третьем студийном альбоме «Аигел» «Эдем» в августе 2019 года. Как признаются музыканты, трек получился «совсем нехарактерным». «Мы сами не поняли, как он появился, и не знали до последнего, попадет ли он в альбом. Теперь я понимаю, что этот трек появился, чтобы режиссер Анджей Гавриш снял вот такое запредельное видео. Когда альбом вышел, он сразу зацепился за эту песню и придумал на нее 50 сценариев — и все были гениальные. А этот самый масштабный, не было никаких шансов, что он будет реализован. То, что мы сегодня его презентуем — это чудо», — рассказала «Собака.ru» Айгель Гайсина.

Главную роль в новой видеоработе исполнил актер Георгий Мартиросян, известный по ролям в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «Гений», «День выборов» и сериале «Кадетство». «Обновленного» после купания в крещенской проруби героя воплотил на экране Евгений Шварц.

Напомним, в апреле 2019 года на «Собака.ru» состоялась премьера трека «Идем на канцо» группы «Аигел», который стал самостоятельным синглом дуэта в ожидании релиза «Эдема». В марте музыканты презентовали сингл «На нашей стороне». Позже «Аигел» позвали перкуссиониста и второго фронтмена петербуржцев Shortparis Данилу Холодкова сняться в своем новом клипе на песню «Четкий». Тогда Айгель Гайсина призналась, что роль досталась Холодкову за его фирменные безумные танцы. В августе «Аигел» презентовали третий студийный альбом «Эдем». А еще посмотрите клип музыкантов на песню «Снег». «А что под снегом, ты хочешь это знать?».