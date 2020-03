Рок-группа My Chemical Romance была основана в конце 2001 года в Ньюарке, Нью-Джерси. В состав вошли музыканты Джерард Уэй, Майки Уэй, Фрэнк Айеро и Рэй Торо. Дебютная пластинка коллектива I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love в 2002 году — продюсером релиза выступил вокалист Thursday Джофф Рикли.

В 2012 году в состав My Chemical Romance вошел сессионный клавишник Джеймс Дьюис — тогда же группа выпустила сборник синглов Conventional Weapons, записанных в 2009 году. Спустя год музыканты объявили о распаде группы, однако уже в 2017 году в тайне от общественности воссоединились. Официальное возвращение My Chemical Romance произошло 31 октября 2019 года.

Билеты на петербургский концерт My Chemical Romance можно найти по ссылке с 6 марта.