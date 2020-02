Пит Доэрти и группа Puta Madres выступят в петербургском клубе «Морзе»

В составе знаковой группы нулевых The Libertines Доэрти выпустил три пластинки — Up the Bracket в 2002 году, одноименный The Libertines в 2004 году и Anthems for Doomed Youth после долгого перерыва, в 2015-ом. В дискографии его второй группы, инди-рок Babyshambles, также три пластинки — дебютный Down in Albion, Shotter’s Nation, над записью которой работал промоутер The Smiths и The Cranberries Стивен Стрит, и Sequel to the Prequel. Продюсированием почти всех записей занимался экс-участник панк-группы The Clash Мик Джонс.

Выпустив два сольных альбома — Grace/Wastelands в 2009 году и Hamburg Demonstrations в 2016-ом, Доэрти основан новый коллектив Puta Madres. Дебютная пластинка Peter Doherty and the Puta Madres вышла в 2019 году.

«Это настоящее публичное произведение искусства, которое соединило в себе социальное высказывание о несправедливости общества тотального контроля и потрясающую интимную поэзию о любви, потерях, счастье, трагедиях, зависимости, а также способности человеческой души преодолевать свои темные стороны. Все песни альбома уже прошли испытания крупными европейскими площадками и знаковыми фестивалями», — говорят организаторы концерта.

Выступление Пита Доэрти и группы Puta Madres пройдет 20 мая в клубе «Морзе». Подробности и билеты можно посмотреть здесь.