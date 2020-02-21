Старейшую фирму грампластинок «Мелодия» купили у государства

Как пишут «Ведомости», к аукциону были допущены всего два участника — ООО «Формакс» и ООО «Студия Союз». По итогам торгов все 100% акций АО «Фирма Мелодия» были приобретены «Формаксом» за 329,6 миллионов рублей. «Студия Союз» предложила за актив 320 миллионов рублей — ровно столько, во сколько была оценена старейшая фирма грампластинок. Решение предложить такую стоимость гендиректор «Студии Союз» Александр Бочков объяснил тем, что «просто не решились на шаг». «Так получилось», — подытожил он.

ООО «Формакс» было зарегистрировано в августе 2015 года и принадлежит бизнесменам Михаилу Суконцеву и Дмитрию Смирнову. Общество работает как посредник между владельцами прав на музыку и компаниями, которые используют в своей работе музыкальное фоновое сопровождение. ООО «Студия Союз» был создан в 1988 году как музыкальный рекорд-лейбл и одноименная студия звукозаписи. За 26 лет своего существования «Студия Союз» выпустила более 1200 наименований музыкальных продуктов — в том числе альбомы как отечественных, так и западных исполнителей, сборники, фильмы-концерты и коллекции.

Старейшая в России компания звуковой индустрии «Мелодия» была основана в 1964 году как Всесоюзная фирма грампластинок и с тех пор являлась государственной организацией по производству, хранению и распространению звукозаписей. Записи «Мелодии», экспортировавшиеся более чем в 90 стран, получили мировое признание и неоднократно отмечались призами и международными премиями, выпускались известными иностранными компаниями. В настоящее время «Мелодия» занимается лицензированием, изданием, тиражированием и распространением фонограмм. Фонотека «Мелодии» состоит из 240 тысяч записей, стоимость которых предположительно оценивается в 30-60 миллионов рублей.