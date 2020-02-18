Произведения виолончелистки Хильдур Гуднадоттир можно услышать во многих кинолентах — в частности, в фильме «Мария Магдалина» с Руни Мара в главной роли и картине «Последняя битва» со звездой сериала «Половое воспитание» Эйсой Баттерфилдом. Музыку к сериалу «Чернобыль» Гуднадоттир вместе с саунд-дизайнерами Крисом Уотсоном и Сэмом Слейтером создавала в пространстве заброшенной Игналинской АЭС в Литве — записывала звуки турбин, реактора и другого оборудования.