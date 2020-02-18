Этой весной исландская виолончелистка и композитор Хильдур Гуднадоттир выступит в Петербурге. Обладательница «Грэмми» за саундтрек к сериалу «Чернобыль» и «Оскара» за музыку к фильму «Джокер» представит мультимедийное шоу в пространстве технопарка St. Razin.
Автор музыки к «Чернобылю» и «Джокеру» Хильдур Гуднадоттир выступит в технопарке St. Razin в Петербурге
-
Cubankite / Shutterstock.com
Произведения виолончелистки Хильдур Гуднадоттир можно услышать во многих кинолентах — в частности, в фильме «Мария Магдалина» с Руни Мара в главной роли и картине «Последняя битва» со звездой сериала «Половое воспитание» Эйсой Баттерфилдом. Музыку к сериалу «Чернобыль» Гуднадоттир вместе с саунд-дизайнерами Крисом Уотсоном и Сэмом Слейтером создавала в пространстве заброшенной Игналинской АЭС в Литве — записывала звуки турбин, реактора и другого оборудования.
В ночь на 10 февраля в кинотеатре «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения 92-й премии Американской киноакадемии «Оскар»-2020. Статуэтку в номинации «Лучший композитор» взяла Хильдур Гуднадоуттир — за музыку к фильму Тодда Филлипса «Джокер». Ранее за саундтрек к картине виолончелистка также получила «Золотой глобус».
Выступление Хильдур Гуднадоттир состоится 27 апреля на территории технопарка St. Razin. Билеты можно посмотреть здесь.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.