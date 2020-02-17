Британский певец Стинг выступит в Петербурге осенью 2020 года

В рамках российской части своего мирового турне Стинг выступит в Москве (29 сентября), Петербурге (30 сентября), Казани (27 сентября) и Екатеринбурге (25 сентября). Зрители увидят динамическое шоу, участие в котором примут музыканты группы The Police — певец исполнит главные хиты коллектива, а также свои сольные композиции.

Композитор, певец, актер, писатель и активист Стинг родился в Ньюкасле, Англия. В 1977 году он переезжает в Лондон, где создает группу «The Police» со Стюартом Коуплендом и Энди Саммерсом. Группа выпустила пять студийных альбомов, получила шесть премий Grammy и две премии Brits, а в 2003 году была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Продажи билетов стартуют 19 февраля.