Британский певец Стинг анонсировал российскую часть мирового тура My Songs Tour 2020. Уже этой осенью он выступит в петербургском «Ледовом дворце спорта» с такими хитами, как Fields of Gold, Shape of my Heart, Roxanne и Demolition Man.
Британский певец Стинг выступит в Петербурге осенью 2020 года
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Fabio Diena / Shutterstock.com
В рамках российской части своего мирового турне Стинг выступит в Москве (29 сентября), Петербурге (30 сентября), Казани (27 сентября) и Екатеринбурге (25 сентября). Зрители увидят динамическое шоу, участие в котором примут музыканты группы The Police — певец исполнит главные хиты коллектива, а также свои сольные композиции.
Композитор, певец, актер, писатель и активист Стинг родился в Ньюкасле, Англия. В 1977 году он переезжает в Лондон, где создает группу «The Police» со Стюартом Коуплендом и Энди Саммерсом. Группа выпустила пять студийных альбомов, получила шесть премий Grammy и две премии Brits, а в 2003 году была включена в Зал славы рок-н-ролла.
Продажи билетов стартуют 19 февраля.
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