В Сети появился ранее неизданный ремикс Дэвида Боуи на песню «The Man Who Sold the World»

В Сети появился ремикс на песню «The Man Who Sold the World» от музыканта Дэвида Боуи. Трек стал последним в грядущем мини-альбоме «Is It Any Wonder?», где собраны шесть неизданных ранее песен музыканта. Альбом выпустит британская звукозаписывающая компания Parlophone Records в этом году.