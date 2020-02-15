В Сети появился ремикс на песню «The Man Who Sold the World» от музыканта Дэвида Боуи. Трек стал последним в грядущем мини-альбоме «Is It Any Wonder?», где собраны шесть неизданных ранее песен музыканта. Альбом выпустит британская звукозаписывающая компания Parlophone Records в этом году.
В Сети появился ранее неизданный ремикс Дэвида Боуи на песню «The Man Who Sold the World»
Так, эту версию песни Дэвид Боуи исполнил в 1995 году во время совместного с Nine Inch Nails тура «Outside Tour». Трек был записан Брайаном Ино. «Я добавил немного бэк-вокала и звуки радаров, чтобы немного отточить мелодию и обозначить ее контуры», — писал он в дневниках.
Напомним, релиз второго альбома «ChangesNowBowie» запланировали на 18 апреля 2020 года. Он будет состоять из девяти треков Дэвида Боуи, которые были записаны во время репетиции к выступлению в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке в 1996 году.
Дэвид Боуи скончался на 70-м году жизни. Британский рок-музыкант умер 10 января в кругу семьи. Причиной стало онкологическое заболевание — он боролся с ним на протяжении полутора лет. 8 января 2016 года в день рождения Боуи вышла его последняя пластинка под названием Blackstar — студийный альбом стал 26-м по счету. Rolling Stone уже назвал диск лучшим шедевром музыканта, созданным со времен 1970-х годов. Незадолго до релиза певец также представил клип на песню Lazarus.
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