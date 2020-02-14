Украинская исполнительница DAKOOKA презентовала мини-альбом «Так интереснее». Пластинка насчитывает пять композиций, в том числе «Смех на губах», клип на которую «Собака.ru» показала за сутки до премьеры. «Я не нахожу ни одной причины быть с тобой», — заявляет певица в своем новом, самом личном релизе.
«Ни одной причины быть с тобой»: DAKOOKA презентовала новый мини-альбом «Так интереснее»
В свежем релизе «Так интереснее» нет ни одной выдуманной истории или события, а каждая композиция — это тонкий и откровенный рассказ о периоде совершенного одиночества после эмоционально сложного разрыва любовных отношений. Услышать новую пластинку вживую можно будет сразу в день премьеры — акустическая презентация мини-альбома «Так интереснее» пройдет в клубе «Ионотека» уже сегодня, 14 февраля.
Украинская поп-певица, автор песен и композитор Екатерина Еременко, известная как DAKOOKA, впервые заявила о себе в марте 2015 года — выпустив дебютный альбом Radha. Всего на счету исполнительницы 8 релизов, в том числе полноформатные «Герой» и «Стрэнджлава». Вышедший в августе 2019 года лонплей «Стрэнджлава» стал самой личной и лирически сложной работой в карьере Кати Еременко — при этом, чувствуя необходимость передать свои эмоции ярче и искреннее, певица решила вернуться к камерному «домашнему» звучанию.
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