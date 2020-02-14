«Ни одной причины быть с тобой»: DAKOOKA презентовала новый мини-альбом «Так интереснее»

Украинская поп-певица, автор песен и композитор Екатерина Еременко, известная как DAKOOKA, впервые заявила о себе в марте 2015 года — выпустив дебютный альбом Radha. Всего на счету исполнительницы 8 релизов, в том числе полноформатные «Герой» и «Стрэнджлава». Вышедший в августе 2019 года лонплей «Стрэнджлава» стал самой личной и лирически сложной работой в карьере Кати Еременко — при этом, чувствуя необходимость передать свои эмоции ярче и искреннее, певица решила вернуться к камерному «домашнему» звучанию.