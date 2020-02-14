Иван Дорн и Роман Бестселлер презентовали клип на песню «Ренессанс». Композиция вошла в первый за пять лет совместный релиз музыкантов «Три хороших песни», выпущенный в октябре 2019 года. В новом романтическом видео от режиссера Митти Мисюра, выдержанном в стилистике грустного диско 80-х, один телефон-автомат, море цветов и два страдающих сердца — посмотрите прямо сейчас!
Музыканты создавали мини-альбом «Три хороших песни» в свободной форме. Так, все вокальные партии трека «Ренессанс» были записаны фристайлом в два микрофона одновременно, а басовая партия сыграна самим Дорном. Обложка была снята на пленочный фотоаппарат «Киев» прямо на домашней студии Бестселлера. А композиция «Живописный мост» и вовсе стала предметом спора — Иван не одобрял проигрыш, а Роман отказывался от предлагаемого Иваном припева.
Дебютный альбом Ивана Дорна Co’n’dorn и последующий за ним Randorn вышли в 2012 и 2014 году. Большинство песен с пластинок были созданы Дорном совместно с его другом, музыкантом и продюсером Романом Бестселлером. Третий студийный лонгплей — OTD — стал не только первым англоязычным альбомом в карьере Дорна, но и первым самостоятельным. Для его записи Дорн вместе с командой музыкантов отправился в Калифорнию, где создавал композиции в течение трех месяцев, о чем также был снят документальный фильм OTDocumentary.
Напомним, ранее певец, основатель собственного лейбла Masterskaya, музыкальный экспериментатор и даже покоритель Эльбруса Иван Дорн записался в ряды эко-активистов. Он выступил с манифестом к человечеству, в котором призывает задуматься над состоянием экологической ситуации на планете, а также выступил в защиту вымирающих птиц — выпустив композицию «Дичь».
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