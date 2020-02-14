Дебютный альбом Ивана Дорна Co’n’dorn и последующий за ним Randorn вышли в 2012 и 2014 году. Большинство песен с пластинок были созданы Дорном совместно с его другом, музыкантом и продюсером Романом Бестселлером. Третий студийный лонгплей — OTD — стал не только первым англоязычным альбомом в карьере Дорна, но и первым самостоятельным. Для его записи Дорн вместе с командой музыкантов отправился в Калифорнию, где создавал композиции в течение трех месяцев, о чем также был снят документальный фильм OTDocumentary.

Напомним, ранее певец, основатель собственного лейбла Masterskaya, музыкальный экспериментатор и даже покоритель Эльбруса Иван Дорн записался в ряды эко-активистов. Он выступил с манифестом к человечеству, в котором призывает задуматься над состоянием экологической ситуации на планете, а также выступил в защиту вымирающих птиц — выпустив композицию «Дичь».