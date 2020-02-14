Группа «Альянс» выпустила новый альбом «Космические сны»

Презентация нового альбома группы «Альянс» «Космические сны» пройдет в Петербурге — 21 февраля на сцене клуба «Космонавт».

Напомним, 5 апреля 2019 года группа «Альянс» ворвалась в современность с архивным клипом на песню «На заре» — видео на композицию, в наше время ставшую легендарной, было снято еще в 1987 году! Ролик даже был заблокирован видеохостингом YouTube за «подозрительную активность» (еще бы, его ждали 32 года!).

19 апреля музыканты представили свой новый альбом «Хочу летать!», а позже презентовали новый клип на песню «Забытые слова». А в августе «Альянс» выпустили клип на песню «Космические сны», в котором ностальгия по фантастике будущего сочетается с детскими мечтами инопланетных пионеров пост-панка. А еще послушайте кавер на песню Монеточки «Нет монет» — ответ участников легендарного коллектива певице, которая исполнила песню «На Заре» в эфире специального новогоднего эфира «Вечернего Урганта».

Посмотрите также видео на песню «Эй, мен, супермен!» от режиссера Миш Сачкова — настоящее «головокружение от действительности». В нем музыканты несутся в футуристических капсулах по гиперпространству и выясняют, есть ли у Супермена шанс научиться жить по-настоящему. По словам поклонников коллектива, это «Daft Punk отечественного образца».