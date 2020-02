Билли Айлиш стала самым молодым исполнителем саундрека за всю историю бондианы. На момент выхода предыдущего фильма о Бонде «007: Спектр» ей было всего 13 лет. «Так странно быть частью этого. Иметь возможность записать главную песню для фильма, который станет частью легендарной франшизы — это большая честь», — поделилась Айлиш.

По сюжету 25-го, юбилейного фильма франшизы «Не время умирать», «агент 007» Джеймс Бонд временно отошел от службы и обосновался на Ямайке. Там его находит старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ и просит о помощи — спасти похищенного ученого. В касте картины, помимо Дэниела Крейга, замечены Ана де Армас, Леа Сейду, Дэвид Денсик, оскароносец и экранный Фредди Меркьюри Рами Малек, Наоми Харрис, Бен Уишоу и другие.

Напомним, ранее стриминговый сервис Apple Music подвел музыкальные итоги 2019 года. Самой популярной пластинкой среди пользователей стал дебютный альбом Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Apple также запустила музыкальную премию Apple Music Awards. Ежегодно награда будет присуждаться в пяти номинациях самым талантливым и выдающимся исполнителям, чье творчество значительно повлияло на мировую музыку. Первым «артистом года» стала Билли Айлиш.

В ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения 92-й премии Американской киноакадемии «Оскар»-2020 («Собака.ru» вела прямую текстовую трансляцию). В этот вечер на сцене кинотеатра «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) американская певица Билли Айлиш исполнила пиано-кавер на песню группы The Beatles Yesterday — в память об ушедших в 2019 году деятелях кинематографа.