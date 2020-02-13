В Сети появился фрагмент песни «Ты мог быть героем» группы «Кино». Он войдет в альбом «Любовь — это не шутка»

«Это издание позиционируется скорее не как альбом, а как студийная сессия, которая впервые будет публиковаться целиком, со всем сохранившемся на пленке контентом: переговорами в студии между песнями, командами «мотор» и всем прочим, без купюр. Мы публикуем альбом как исторический документ. Команду «Поехали» в песне «Ты мог бы быть героем» дает Алексей Вишня, в чьей домашней студии все и записывалось. Реставрация альбома будет финализироваться при непосредственном участии музыкантов — так же, как и на предыдущих изданиях», — рассказал шеф-редактор Maschina Records, реставратор музыки Максим Кондрашов.