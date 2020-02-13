На петербургском независимом музыкальном лейбле Maschina Records готовится к выходу неизданный ранее альбом группы «Кино» «Любовь – это не шутка». Лонгплей прошел посекундную реставрацию и будет оформлен редкими аудио и фотоматериалами — а на обложке расположится рисунок друга группы, художника Андрея Крисанова. Всего на пластинке можно будет услышать 10 треков — в том числе «Ты мог быть героем», фрагмент которого опубликовала «Фонтанка».
В Сети появился фрагмент песни «Ты мог быть героем» группы «Кино». Он войдет в альбом «Любовь — это не шутка»
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Обложка альбома "Любовь - это не шутка". Фото: "Фонтанка.ру"
«Это издание позиционируется скорее не как альбом, а как студийная сессия, которая впервые будет публиковаться целиком, со всем сохранившемся на пленке контентом: переговорами в студии между песнями, командами «мотор» и всем прочим, без купюр. Мы публикуем альбом как исторический документ. Команду «Поехали» в песне «Ты мог бы быть героем» дает Алексей Вишня, в чьей домашней студии все и записывалось. Реставрация альбома будет финализироваться при непосредственном участии музыкантов — так же, как и на предыдущих изданиях», — рассказал шеф-редактор Maschina Records, реставратор музыки Максим Кондрашов.
Пластинка «Любовь — это не шутка» насчитывает 10 композиций. На стороне «А» выйдут «Попробуй спеть вместе со мной», «Любовь — это не шутка», «Прохожий», «Закрой за мной дверь, я ухожу», «Разреши мне», на стороне «В» — «Братская Любовь», «Давай действовать будем мы», «Ты мог быть героем», «Ты обвела меня вокруг пальца» и «Спокойная ночь». Альбом выйдет в форматах виниловой пластинки, компакт-диска, кассеты и бобины. В конверт коллекционного издания войдут бонусный семидюймовый винил с ранними версиями композиции «Следи за собой», домашнее демо и версию, записанную на «Мосфильме».
Напомним, о том, что неизданный альбом группы «Кино» «Любовь — это не шутка» будет выпущен в Петербурге, стало известно в декабре 2018 года. Пластинка, которую после записи в 1986 году музыканты решили не тиражировать, будет опубликована как «исторический документ». В ноябре 2018 года вышла в свет последняя песня Виктора Цоя «Атаман». Композиция долгие годы считалась утраченной. А в феврале 2019 года музыкальное издательство Maschina Records выпустило переиздание шестого студийного альбома советской рок-группы «Кино» «Группа Крови».
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