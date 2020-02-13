Премьера на «Собака.ru»: клип DAKOOKA на песню «Смех на губах»

Уже завтра украинская исполнительница DAKOOKA презентует свою новую работу — мини-альбом «Так интереснее». Специально для нас (и в преддверии самого романтичного дня года!) певица поделилась mood-видео на композицию «Смех на губах», которая войдет в свежий релиз. Премьера на «Собака.ru».
Вышедший в августе 2019 года лонплей DAKOOKA «Стрэнджлава» стал самой личной и лирически сложной работой в карьере Кати Еременко — при этом, чувствуя необходимость передать свои эмоции ярче и искреннее, певица решила вернуться к камерному «домашнему» звучанию. В течение зимы она выпустила два сингла «Да по дворам» и Rouge, а уже завтра, в День святого Валентина, презентует мини-альбом «Так интереснее».
Как рассказала DAKOOKA, в грядущем релизе нет ни одной выдуманной истории или события, а каждая композиция — это тонкий и откровенный рассказ о периоде совершенного одиночества после эмоционально сложного разрыва любовных отношений. Услышать новую пластинку вживую можно будет сразу в день премьеры — акустическая презентация мини-альбома «Так интереснее» пройдет в клубе «Ионотека».
Украинская поп-певица, автор песен и композитор Екатерина Еременко, известная как DAKOOKA, впервые заявила о себе в марте 2015 года — выпустив дебютный альбом Radha. Всего на счету исполнительницы 8 релизов, в том числе полноформатные «Герой» и «Стрэнджлава».
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