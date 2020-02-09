Умер композитор Сергей Слонимский

По словам Бориса Березовского, это произошло в 11 утра после продолжительной болезни. «Это крупнейший российский композитор, который написал 34 симфонии. Ставить рядом с ним некого. Он был настоящим профессором, учил до последнего не только студентов, но и аспирантов. Ходил на конкурсы в музыкальные школы. Слонимский не писал шлягеров, но писал блистательную академическую музыку»,— отметил он. Похороны композитора пройдут 13 февраля на Комаровском кладбище.



