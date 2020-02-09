В воскресенье, 9 февраля, скончался советский и российский композитор, пианист, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России Сергей Слонимский, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря петербургского Союза композиторов Бориса Березовского.Слонимскому. Ему было 87 лет.
Умер композитор Сергей Слонимский
По словам Бориса Березовского, это произошло в 11 утра после продолжительной болезни. «Это крупнейший российский композитор, который написал 34 симфонии. Ставить рядом с ним некого. Он был настоящим профессором, учил до последнего не только студентов, но и аспирантов. Ходил на конкурсы в музыкальные школы. Слонимский не писал шлягеров, но писал блистательную академическую музыку»,— отметил он. Похороны композитора пройдут 13 февраля на Комаровском кладбище.
Сергей Слонимский был профессором Санкт-Петербургской консерватории, лауреатом Государственной премии Российской Федерации имени М.И. Глинки, премии правительства Санкт-Петербурга и академиком Российской академии образования. Он является автором 34 симфоний, восьми опер, трех балетов. С 1959 года был преподавателем в Петербургской консерватории.
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