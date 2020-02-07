Оркестр musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса исполнит Девятую симфонию Бетховена

Под руководством Теодора Курентзиса, создавшего свой оркестр на базе Новосибирской оперы, musicAeterna исполнит Симфонию №9 Ре минор в характерной для себя экспрессивной манере. Главное произведение Бетховена не только стало высшим выражением принципов его симфонического мышления, но и изменило путь развития этого жанра. Концерт обещает стать незабываемым событием. Уникальность этой работы Бетховена в том, что здесь он впервые привлекает хористов. Поэтому еще эту работу называют «Хоральной». Теодор Курентзис и вся оркестровая команда так же пригласили к сотрудничеству вокалистов с разными голосами, как и задумал автор, чтобы вся мелодика Симфонии была завершенной. В концерте примут участие Джанай Брюггер, Михаэль Нагель, Элизабет Кульман.

Все в предвкушении, что на этот раз покажет маэстро Курентзис, ведь никто в России до сих пор так последовательно не раздвигал представления о том, какой может быть академическая музыка.