Выступление — часть большого тура, приуроченного к 250-летию со дня рождения великого немецкого композитора, — состоится в Концертном зале Мариинского театра. Кульминацией тура станет концерт оркестра на Бетховенском фестивале академической музыки на родине Людвига ван Бетховена в Бонне, где musicAeterna собираются сыграть полный цикл его симфоний.
Оркестр musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса исполнит Девятую симфонию Бетховена
Под руководством Теодора Курентзиса, создавшего свой оркестр на базе Новосибирской оперы, musicAeterna исполнит Симфонию №9 Ре минор в характерной для себя экспрессивной манере. Главное произведение Бетховена не только стало высшим выражением принципов его симфонического мышления, но и изменило путь развития этого жанра. Концерт обещает стать незабываемым событием. Уникальность этой работы Бетховена в том, что здесь он впервые привлекает хористов. Поэтому еще эту работу называют «Хоральной». Теодор Курентзис и вся оркестровая команда так же пригласили к сотрудничеству вокалистов с разными голосами, как и задумал автор, чтобы вся мелодика Симфонии была завершенной. В концерте примут участие Джанай Брюггер, Михаэль Нагель, Элизабет Кульман.
Все в предвкушении, что на этот раз покажет маэстро Курентзис, ведь никто в России до сих пор так последовательно не раздвигал представления о том, какой может быть академическая музыка.
Вот что говорит о предстоящем выступлении Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ, генерального спонсора хора и оркестра musicAeterna: «Теодор Курентзис завоевал любовь публики всего мира во многом благодаря своей способности по-новому интерпретировать и исполнять хорошо знакомые всем классические произведения. 8 февраля оркестр под управлением Курентзиса выйдет на сцену Концертного зала Мариинского театра, чтобы представить оригинальное прочтение самой известной симфонии великого композитора. Этот концерт — ожидаемое событие в культурной жизни Петербурга, которому в рамках общебанковской программы “Культурная страна” мы рады оказать поддержку».
В июне 2019 года Теодор Курентзис принял решение покинуть пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, куда он отправился сразу после Новосибирской оперы. Теперь Курентзис перебрался в Петербург и начал планомерно менять статус Дома радио на Итальянской. Здесь теперь находится не только репетиционная база оркестра и хора musicAetern, но и культурно-образовательный центр «Р.А.Д.И.О.». В Доме радио планируются дискуссии, мастер-классы, междисциплинарные проекты, камерные концерты и творческие встречи с участием его первого резидента композитора Алексея Ретинского и приглашенных им музыкантов, художников, ученых и философов. Все они будут разбираться в вопросе восприятия музыки.
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