18+

Оркестр musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса исполнит Девятую симфонию Бетховена

Выступление — часть большого тура, приуроченного к 250-летию со дня рождения великого немецкого композитора, — состоится в Концертном зале Мариинского театра. Кульминацией тура станет концерт оркестра на Бетховенском фестивале академической музыки на родине Людвига ван Бетховена в Бонне, где musicAeterna собираются сыграть полный цикл его симфоний. 

Под руководством Теодора Курентзиса, создавшего свой оркестр на базе Новосибирской оперы, musicAeterna исполнит Симфонию №9 Ре минор в характерной для себя экспрессивной манере. Главное произведение Бетховена не только стало высшим выражением принципов его симфонического мышления, но и изменило путь развития этого жанра. Концерт обещает стать незабываемым событием. Уникальность этой работы Бетховена в том, что здесь он впервые привлекает хористов. Поэтому еще эту работу называют «Хоральной». Теодор Курентзис и вся оркестровая команда так же пригласили к сотрудничеству вокалистов с разными голосами, как и задумал автор, чтобы вся мелодика Симфонии была завершенной. В концерте примут участие Джанай Брюггер, Михаэль Нагель, Элизабет Кульман.

Все в предвкушении, что на этот раз покажет маэстро Курентзис, ведь никто в России до сих пор так последовательно не раздвигал представления о том, какой может быть академическая музыка.

Вот что говорит о предстоящем выступлении Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ, генерального спонсора хора и оркестра musicAeterna: «Теодор Курентзис завоевал любовь публики всего мира во многом благодаря своей способности по-новому интерпретировать и исполнять хорошо знакомые всем классические произведения. 8 февраля оркестр под управлением Курентзиса выйдет на сцену Концертного зала Мариинского театра, чтобы представить оригинальное прочтение самой известной симфонии великого композитора. Этот концерт — ожидаемое событие в культурной жизни Петербурга, которому в рамках общебанковской программы “Культурная страна” мы рады оказать поддержку».

В июне 2019 года Теодор Курентзис принял решение покинуть пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, куда он отправился сразу после Новосибирской оперы. Теперь Курентзис перебрался в Петербург и начал планомерно менять статус Дома радио на Итальянской. Здесь теперь находится не только репетиционная база оркестра и хора musicAetern, но и культурно-образовательный центр «Р.А.Д.И.О.». В Доме радио планируются дискуссии, мастер-классы, междисциплинарные проекты, камерные концерты и творческие встречи с участием его первого резидента композитора Алексея Ретинского и приглашенных им музыкантов, художников, ученых и философов. Все они будут разбираться в вопросе восприятия музыки. 

sobaka,
Комментарии

Наши проекты