Исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета выяснили, что поставить на будильник, чтобы лучше просыпаться и быть бодрым в течение всего дня. Для начала они советуют отказаться от предустановленных рингтонов — они могут не только испортить настроение в самом начале дня, но и лишить продуктивности на несколько часов.
Не знаете, что поставить на будильник, чтобы лучше просыпаться? Ученые советуют два трека
У 50 участников эксперимента рингтоны на будильнике вызвали повышенную вялость — несмотря на то, что именно они считаются лучшим помощником в пробуждении. А мелодичные сигналы напротив способствовали бодрости. Например, ученые советуют поставить на будильник песню серф-рок группы The Beach Boys Good Vibrations или Close to Me британской рок-группы The Cure.
На самом деле худшее, что вы можете сделать для своего организма и в частности мозга — это несерьезно относиться ко сну. Публикуем отрывок из книги нейробиолога Митху Сторони «Без стресса. Научный подход к борьбе с тревожностью, депрессией и выгоранием» о том, как настроить свои биологические часы на нужный режим, легко засыпать и просыпаться. А еще узнали у Александра Полякова, руководителя лаборатории сна в институте им. Бехтерева, полезно ли отсыпаться на выходных, можно ли превратить сову в жаворонка и что нужно обязательно делать в первые минуты после пробуждения.
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