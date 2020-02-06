На самом деле худшее, что вы можете сделать для своего организма и в частности мозга — это несерьезно относиться ко сну. Публикуем отрывок из книги нейробиолога Митху Сторони «Без стресса. Научный подход к борьбе с тревожностью, депрессией и выгоранием» о том, как настроить свои биологические часы на нужный режим, легко засыпать и просыпаться. А еще узнали у Александра Полякова, руководителя лаборатории сна в институте им. Бехтерева, полезно ли отсыпаться на выходных, можно ли превратить сову в жаворонка и что нужно обязательно делать в первые минуты после пробуждения.