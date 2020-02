У 50 участников эксперимента рингтоны на будильнике вызвали повышенную вялость — несмотря на то, что именно они считаются лучшим помощником в пробуждении. А мелодичные сигналы напротив способствовали бодрости. Например, ученые советуют поставить на будильник песню серф-рок группы The Beach Boys Good Vibrations или Close to Me британской рок-группы The Cure.