Певица и участница «Колибри» выпустила книгу воспоминаний и возрождает легендарную группу девяностых и нулевых: Инна, Ирина Шароватова и Елена Юданова после длительного перерыва запишут альбом.
Группа «Колибри» воссоединится (что? да!): ее участница Инна Волкова о том, как это будет
Ваша книга «Статус: одна из Колибри» уже заняла место в корпусе мемуаров о временах ленинградского андеграунда, наряду с «Корпорацией счастья» Андрея Хааса, например — но в отличие от этих трудов, родилась спонтанно из ваших постов в Facebook.
Примерно в 2014 году меня позвали в фейсбук, и я стала наблюдать за тем, как люди рассказывают какие-то вещи. Такая форма жизни показалась мне интересной — все говорят легко, живо, темы могут быть самыми разными. И в какой-то момент я поймала себя на том, что вот же, я вдруг жму кнопку «Опубликовать», и это вообще стишок. Но стихов я не писала раньше! Равно как и текстов вообще. Короче, ФБ — большой провокатор. Раньше я была в группе и мне такое было не нужно. Но в соцсети возник отклик, друзья и левые люди стали говорить: «Инна, ведь это книжка. Давай же ты ее сделаешь». Конечно, мне было смешно и странно — ну извините, кто я и кто те люди, которые пишут книги.
Вы погружаете читателя в историю своей жизни — от детства в Мурманске, переезда в Ленинград, и далее мы видим, как юная тусовщица становится артисткой. Пожалуй, нетрудно помнить, что Андрей Макаревич в 2001 году подарил «Колибри» гонорар за свой концерт, когда у вас украли дорогой синтезатор. Но мы узнаем мельчайшие детали. У вас исключительная память для человека, который сидит в Интернете.
Я много слышала: да как ты вообще смогла это запомнить, это нереально! А я постоянно испытываю флешбэки. Они сидят у меня в башке и очень хотят быть написанными вот прямо буквами.
Вы довольны книгой?
Я не так серьезно к себе отношусь. Вот такая книжка «получилась», как есть — не более, но и не менее. Меня укоряют, что это книжка «не о “Колибри”». Но такой задачи не было, никто не поручал мне и не делегировал прав писать биографию группы. Мне было бы неинтересно писать ее, это что-то совсем другое.
В 1998 году проект покинула его инициатор Наталья Пивоварова, вскоре после альбома «Бес сахара», который и по сей день остается эпохальной записью. Почему это тогда произошло?
Первая причина — «Бес сахара» вышел такой непопсовый. Публика, которая привыкла к нам в перьях, блестках и стразах, с шоу под минус, не опознала нас в этом материале. Пошли плохие отзывы в мейнстримной прессе, резко сократилось количество букетов. Но мы шли в эту сторону, а Наташка совсем этого не хотела. Она в свое время работала на Валерия Леонтьева и хотела блеска, красоты. Она всегда говорила: «Артист должен улыбаться!» А раз не выдержала и добавила: «А ты со своими “болезни врачи начинают лечить!”». В какой-то момент я для себя, по-моему, точно сформулировала наше с Наташкой различие: она больше любит пение и танцы, а я больше музыку люблю.
Но в книге описывается много случаев, подтверждающих, что у «Колибри» никогда не сложилось бы с большим шоу-бизнесом.
Да, но Наташе, наверное, хотелось бы оказаться в этой купели... колыбели, конгломерате. Вторая причина: Наташка — лидер и потрясающе провоцировала других творить, она бесконечно щедрая на это. Я очень ей благодарна, она всех завела. И в наше последнее время ее тяготила роль, которую мы ей навязывали. Нам нужен был формальный лидер, на которого можно свалить роль представителя группы. Она чуткая, и ее от этого клинило. Но какое-то время мы составляли совершенный пазл. Усаживаясь в купе по пути на гастроли, мы понимали, что вот он, наш маленький идеальный мир. Мы ужасно веселились, замкнувшись друг на друге, и это существование было максимально полноценным. Именно тогда зрителю доставался от нас максимум — несмотря на все несовершенства, мы поражали суммарной энергией.
В 2011 году группа «Колибри» ушла в тень. Но теперь появляется новость о том, что вы готовы записать новый альбом.
Я не думала, что снова доведется делать что-то в масштабе «Колибри». Но у нас появился помощник Никита Манаков — молодой человек, который нашел «Колибри» как группу, которую можно слушать, полюбил, вышел на связь со мной с правильными вопросами, и мы стали общаться онлайн. Он заставил найти и заархивировать все, связанное с проектом, старые DAT-кассеты, диски. Теперь это незаменимый вдохновитель, друг и даже куратор. Идея записать еще один альбом полностью его — его подвижничество, пинки и его старания убедить в том, что это нужно делать. Мы обнаружили записи концертных аранжировок вещей начала 2000-х. Кроме того, за это время каждый — я, Ира, Лена — тоже что-то тихо себе пишет. То, из чего делать альбом, — есть. И все участницы рады записаться. Это самое главное. Группа давно наложила табу на концертные выступления, мы редко встречаемся, мы слишком знакомы. Мы очень любим друг друга, но мы испили друг друга до дна, а может, даже и съели. Но некий общий дух, та независящая даже от нас самих родственность движет нами и сейчас. И мы ужасно обрадовались, что можем записать альбом — вот так быть вместе у нас отлично получится!
Сейчас российская инди-музыка переживает расцвет, который можно сравнить с концом 1980-х. Ваши главные впечатления?
Конечно, Shortparis — их рекомендовала мне дочь. Я видела их умопомрачительный концерт в музее Эрарта несколько лет назад. В записи мне их недостаточно, что-то там недопроисходит. А в лайве офигенные они! Очень люблю Аигел — что-то в ее голосе, в манере, в том, как она говорит, меня очень заводит. Все времена меняются, и не нужно их соотносить друг с другом. Если бы что-то было похожее, это было бы так скучно. Николай Комягин чем-то напоминает вам героев рок-клуба? Я видела их всех, и я ничего подобного не чувствую. Все такое другое — и это так здорово.
Текст: Дмитрий Первушин
Фото: Мария Павловская
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