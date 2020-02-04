Группа «Колибри» воссоединится (что? да!): ее участница Инна Волкова о том, как это будет

Ваша книга «Статус: одна из Колибри» уже заняла место в корпусе мемуаров о временах ленинградского андеграунда, наряду с «Корпорацией счастья» Андрея Хааса, например — но в отличие от этих трудов, родилась спонтанно из ваших постов в Facebook.

Примерно в 2014 году меня позвали в фейсбук, и я стала наблюдать за тем, как люди рассказывают какие-то вещи. Такая форма жизни показалась мне интересной — все говорят легко, живо, темы могут быть самыми разными. И в какой-то момент я поймала себя на том, что вот же, я вдруг жму кнопку «Опубликовать», и это вообще стишок. Но стихов я не писала раньше! Равно как и текстов вообще. Короче, ФБ — большой провокатор. Раньше я была в группе и мне такое было не нужно. Но в соцсети возник отклик, друзья и левые люди стали говорить: «Инна, ведь это книжка. Давай же ты ее сделаешь». Конечно, мне было смешно и странно — ну извините, кто я и кто те люди, которые пишут книги.

Вы погружаете читателя в историю своей жизни — от детства в Мурманске, переезда в Ленинград, и далее мы видим, как юная тусовщица становится артисткой. Пожалуй, нетрудно помнить, что Андрей Макаревич в 2001 году подарил «Колибри» гонорар за свой концерт, когда у вас украли дорогой синтезатор. Но мы узнаем мельчайшие детали. У вас исключительная память для человека, который сидит в Интернете.

Я много слышала: да как ты вообще смогла это запомнить, это нереально! А я постоянно испытываю флешбэки. Они сидят у меня в башке и очень хотят быть написанными вот прямо буквами.