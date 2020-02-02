Группа «Аквариум» опубликовала клип «Бабушки» – о взаимоотношениях рокеров 80-х c представителями правоохранительных органов

Ранее Борис Гребенщиков презентовал черно-белый клип, снятый режиссером Михаилом Суротдиновым, на трек «Пошел Вон Вавилон». В нем Гребенщиков в черном худи и в солнцезащитных круглых очках играет на синтезаторе, а под конец клипа ему в этом помогает человек в черном плаще и шлеме штурмовика из «Звездных войн».