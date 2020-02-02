Поэт, музыкант и основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков показал клип на песню «Бабушки», которую написали тридцать лет назад. Видео, созданное анимационно-шумовой лабораторией Multiplikator, опубликовано на YouTube-канале Гребенщикова.
Группа «Аквариум» опубликовала клип «Бабушки» – о взаимоотношениях рокеров 80-х c представителями правоохранительных органов
Песня «Бабушки» повествует о взаимоотношениях молодых рокеров 80-х с представителями правоохранительных органов. Как рассказал лидер группы, в этот период «интерес органов охраны порядка к неофициальной музыке достиг такого градуса, что редкие концерты доигрывались до конца». В клипе они представлены серыми волками, переодетыми в бабушек.
Ранее Борис Гребенщиков презентовал черно-белый клип, снятый режиссером Михаилом Суротдиновым, на трек «Пошел Вон Вавилон». В нем Гребенщиков в черном худи и в солнцезащитных круглых очках играет на синтезаторе, а под конец клипа ему в этом помогает человек в черном плаще и шлеме штурмовика из «Звездных войн».
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