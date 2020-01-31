Предприниматель, миллиардер и основатель космической компании SpaceX Илон Маск решил стать еще и музыкантом. «Талантливый человек талантлив во всем» — записав в марте 2019 года рэп-трек RIP Harambe в память о мертвой горилле, Маск представил новую композицию Don't Doubt ur Vibe. Теперь это электронная танцевальная музыка!
У Илона Маска есть не только SpaceX, но и музыкальный проект Emo G Records. Что? Да! Послушайте его новый трек Don't Doubt ur Vibe
Музыкальный лейбл Emo G Records Илон Маск запустил весной 2019 года. Первым релизом стал RIP Harambe — рэп-трек о горилле Харамбе, которую застрелили в американском зоопарке в 2016 году. Теперь Маск решил попробовать себя в электронной музыке и написал композицию Don't Doubt ur Vibe («Не сомневайся в своей энергии»). Как утверждает музыкант, слова к ней он написал сам — и так же нашептал текст, звучащий в записи.
На обложке сингла красуется Tesla Cybertruck, который был представлен в ноябре 2019 года. Кстати, пикап также засветился в новом клипе американского хип-хоп исполнителя Тревиса Скотта на песню Gang Gang.
Бонус! Посмотрите фотографии Илона Маска из студии звукозаписи.
Vibbbe pic.twitter.com/21WKNOnMXZ— E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020
Twitter-аккаунт главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска стал настоящей сокровищницей юмора, а популярным у наших соотечественников после того, как предприниматель начал отвечать по-русски. Первый раз Илон Маск обратился к россиянам 13 февраля — он твитнул «хаха, офигенно» по-русски в ответ на обращение к нему телеканала НТВ «Как тебе такое, Илон Маск?». 3 марта предприниматель поблагодарил за поздравления «от имени российских энтузиастов» с запуском новейшего космического корабля многоразового пользования Crew Dragon компании SpaceX.
Маск также выступил в защиту российского ракетостроения. В своем Twitter-аккаунте он ответил на «нападки» издания Ars Technica в сторону «Роскосмоса» — и назвал российские ракетные двигатели лучшими в мире на данный момент (for Russia with love!). Он отвечал на твиты русскими мемами — ранее в своем Twitter-аккаунте он ответил на заметку о фестивале SXSW, который в это время проходит в американском штате Техас — отправив картинку с мемом из России. А еще он использовал в своей письменной речи русские поговорки. Хотите знать, где собака зарыта и почему кур доят?
В конце сентября неподалеку от офиса космической компании SpaceX появился билборд «Kak tebe takoe, Elon Musk?». Помимо призывающей надписи на билборде напечатан QR-кодом, сканирование которого ведет на видеоприглашение, записанное краснодарскими предпринимателями. Спустя несколько дней Маск ответил на приглашение и согласился, что билборд все-таки привлек его внимание. Позже Маск даже принял участие в форуме — правда, через видеосвязь.
В ноябре Маск представил пикап Tesla Cybertruck — бронированный и вдоновленный фильмом о Джеймсе Бонде. А позже и вовсе прокатился на нем по Лос-Анджелесу. И показал Эдварду Нортону!
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