Коллектив алматинского музыканта Владимира Золотухина Zoloto выпустил новый сингл «Стихнет мотор». Композиция была представлена еще в мае 2019 года в качестве лайв-видео, и теперь получила студийную запись — участие в которой принял экс-барабанщик On-The-Go Гриша Добрынин.
Zoloto выпустил новый сингл «Стихнет мотор»
Дебютный лонгплей алматинского музыканта Владимира Золотухина «8 месяцев в Вегасе» был презентован в апреле 2019 года. Сам Zoloto позиционирует пластинку как «поп-музыку, объединившую в себе рок, хип-хоп и акустические вещи». Полноформатник рассказывает историю отечественной сцены от начала 2000-х до наших дней — отсылая как ко второму альбому Земфиры Рамазановой, так и хиту Андрея Губина «Зима-холода». В качестве приглашенного артиста выступил рэпер Масло черного тмина («Наш последний снег»).
Весь год редакция «Собака.ru» ловила музыкальные новинки, шазамила в самых неожиданных местах и с пристрастием детектива выслеживала новые (яркие!) имена, чтобы смело заявить — 2019-му есть чем запомниться! От самого ожидаемого лонгплея Канье Уэста до самиздата Тоси Чайкиной — рассказываем, что мы слушали в уже ушедшем году.
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