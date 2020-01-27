Напомним, 21 ноября 2019 года национальная академия искусства и техники грамзаписи США объявила список номинантов на музыкальную премию «Грэмми» в 2020 году. Среди претендентов оказались Билли Айлиш, Bon Iver и Лана Дель Рей — за заглавную композицию шестой студийной пластинки Norman F*****g Rockwell. А по итогам 2019 года среди номинантов были и россияне. Дмитрия Хворостовского, скончавшегося 22 ноября 2017 года в Лондоне, посмертно назвали претендентом на награду в номинации «Лучшая запись оперного произведения».