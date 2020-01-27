Сегодня, 27 января, в Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения ежегодной музыкальной премии «Грэмми». Лауреатом всех главных номинаций стала 18-летняя исполнительница Билли Айлиш. Рассказываем обо всех победителях в 2020 году.
Объявлены лауреаты музыкальной премии «Грэмми»-2020
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Billie Eilish
Запись года
Billie Eilish — Bad Guy
Альбом года
Billie Eilish — When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
Лучший новый артист
Billie Eilish
Лучшее рэп/песенное совместное исполнение
DJ Khaled featuring Nipsey Hussle & John Legend — Higher
Песня года
Billie Eilish — Bad Guy
Лучший рэп-альбом
Tyler, The Creator — Igor
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Tyler, The Creator
Лучший комедийный альбом
Dave Chappelle — Sticks & Stones
Лучшее кантри-исполнение дуэтом или группой
Dan + Shay — Speechless
Лучшее сольное поп-исполнение
Lizzo — Truth Hurts
Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой
Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus — Old Town Road
Лучший вокальный поп-альбом
Billie Eilish — When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
Лучший танцевальный / электронный альбом
The Chemical Brothers — No Geography
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@anderson._paak
Лучшее рок-исполнение
Gary Clark Jr — This Land
Лучшая рок-песня
Gary Clark Jr — This Land
Лучшее метал-исполнение
Tool — 7empest
Лучший рок-альбом
Cage The Elephant — Social Cues
Лучший альтернативный альбом
Vampire Weekend — Father of the Bride
Лучшее R&B исполнение
Anderson .Paak featuring André 3000 — Come Home
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Lizzo
Лучший традиционный R&B альбом
Lizzo — Jerome
Лучший современный урбан‑альбом
Lizzo — Cuz I Love You (Deluxe)
Лучший R&B альбом
Anderson .Paak — Ventura
Лучшее рэп-исполнение
Nipsey Hussle featuring Roddy Ricch & Hit-Boy — Racks In The Middle
Лучшая рэп-песня
21 Savage featuring J. Cole — A Lot
Лучшее сольное кантри-исполнение
Willie Nelson — Ride Me Back Home
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Lady Gaga & Bradley Cooper
Лучшая кантри-песня
Tanya Tucker — Bring My Flowers Now
Лучший кантри альбом
Tanya Tucker — While I’m Livin’
Лучший латино-поп альбом
Alejandro Sanz — #Eldisco
Лучший латинский рок-, альтернативный или урбан-альбом
Rosalía — El Mal Querer
Лучший альбом традиционного тропического латино
Marc Anthony — Opus
Aymée Nuviola — A Journey Through Cuban Music
Лучший продюсер неклассической музыки
Finneas
Лучший госпел альбом
Kirk Franklin — Long Live Love
Лучший современный христианский альбом
for KING & COUNTRY — Burn The Ships
Лучший альбом, являющийся саундтреком к фильму, телевидению или другому визуальному представлению
Lady Gaga & Bradley Cooper — A Star Is Born
Напомним, 21 ноября 2019 года национальная академия искусства и техники грамзаписи США объявила список номинантов на музыкальную премию «Грэмми» в 2020 году. Среди претендентов оказались Билли Айлиш, Bon Iver и Лана Дель Рей — за заглавную композицию шестой студийной пластинки Norman F*****g Rockwell. А по итогам 2019 года среди номинантов были и россияне. Дмитрия Хворостовского, скончавшегося 22 ноября 2017 года в Лондоне, посмертно назвали претендентом на награду в номинации «Лучшая запись оперного произведения».
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