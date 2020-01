Запись года

Billie Eilish — Bad Guy

Альбом года

Billie Eilish — When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Лучший новый артист

Billie Eilish

Лучшее рэп/песенное совместное исполнение

DJ Khaled featuring Nipsey Hussle & John Legend — Higher

Песня года

Billie Eilish — Bad Guy

Лучший рэп-альбом

Tyler, The Creator — Igor