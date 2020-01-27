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Объявлены лауреаты музыкальной премии «Грэмми»-2020

Сегодня, 27 января, в Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения ежегодной музыкальной премии «Грэмми». Лауреатом всех главных номинаций стала 18-летняя исполнительница Билли Айлиш. Рассказываем обо всех победителях в 2020 году.

  • Billie Eilish

Запись года

Billie Eilish — Bad Guy 

Альбом года

Billie Eilish — When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Лучший новый артист 

Billie Eilish

Лучшее рэп/песенное совместное исполнение

DJ Khaled featuring Nipsey Hussle & John Legend — Higher

Песня года 

Billie Eilish — Bad Guy

Лучший рэп-альбом 

Tyler, The Creator — Igor

  • Tyler, The Creator

Лучший комедийный альбом 

Dave Chappelle — Sticks & Stones

Лучшее кантри-исполнение дуэтом или группой

Dan + Shay — Speechless

Лучшее сольное поп-исполнение

Lizzo — Truth Hurts

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой

Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus — Old Town Road

Лучший вокальный поп-альбом

Billie Eilish — When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Лучший танцевальный / электронный альбом 

The Chemical Brothers — No Geography

  • @anderson._paak
     

Лучшее рок-исполнение 

Gary Clark Jr — This Land

Лучшая рок-песня

Gary Clark Jr — This Land

Лучшее метал-исполнение

Tool — 7empest 

Лучший рок-альбом 

Cage The Elephant — Social Cues

Лучший альтернативный альбом

Vampire Weekend — Father of the Bride

Лучшее R&B исполнение

Anderson .Paak featuring André 3000 — Come Home

  • Lizzo

Лучший традиционный R&B альбом 

Lizzo — Jerome

Лучший современный урбан‑альбом

Lizzo — Cuz I Love You (Deluxe)

Лучший R&B альбом 

Anderson .Paak — Ventura

Лучшее рэп-исполнение 

Nipsey Hussle featuring Roddy Ricch & Hit-Boy — Racks In The Middle

Лучшая рэп-песня

21 Savage featuring J. Cole — A Lot

Лучшее сольное кантри-исполнение

Willie Nelson — Ride Me Back Home

  • Lady Gaga & Bradley Cooper

Лучшая кантри-песня

Tanya Tucker — Bring My Flowers Now

Лучший кантри альбом 

Tanya Tucker — While I’m Livin’

Лучший латино-поп альбом 

Alejandro Sanz — #Eldisco

Лучший латинский рок-, альтернативный или урбан-альбом

Rosalía — El Mal Querer

Лучший альбом традиционного тропического латино

Marc Anthony — Opus

Aymée Nuviola — A Journey Through Cuban Music

Лучший продюсер неклассической музыки

Finneas

Лучший госпел альбом 

Kirk Franklin — Long Live Love

Лучший современный христианский альбом

for KING & COUNTRY — Burn The Ships

Лучший альбом, являющийся саундтреком к фильму, телевидению или другому визуальному представлению

Lady Gaga & Bradley Cooper — A Star Is Born

Напомним, 21 ноября 2019 года национальная академия искусства и техники грамзаписи США объявила список номинантов на музыкальную премию «Грэмми» в 2020 году. Среди претендентов оказались Билли Айлиш, Bon Iver и Лана Дель Рей — за заглавную композицию шестой студийной пластинки Norman F*****g Rockwell. А по итогам 2019 года среди номинантов были и россияне. Дмитрия Хворостовского, скончавшегося 22 ноября 2017 года в Лондоне, посмертно назвали претендентом на награду в номинации «Лучшая запись оперного произведения».

 

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Дарья Гладких,
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