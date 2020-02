В начале своего творческого пути Бэнкс привлек внимание не только избирательных меломанов, но и именитых коллег по цеху — за спиной музыканта туры с Алишей Киз, Эмили Санде и Сэмом Смитом. Как фанат видеоигр Бэнкс записал музыку к FIFA 15, FIFA 19, Need For Speed: Payback и Dirt 4, а в числе саундтреков его композиции звучат в сериалах «Форс-мажоры», «Черная молния», «Люцифер» и даже альбоме-компиляции For The Throne (Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones).