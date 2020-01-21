Дебютный альбом Бэнкса Village вышел в ноябре 2018 года и стал настоящим бестселлером. «Побывавшие на концертах поклонники из разных уголков мира отмечают безупречный стиль, высочайший уровень музыкантов и британский шарм артиста, с улыбкой отпускающего ироничные реплики между композициями. Джейкоб Бэнкс не просто заново изобретает соул — он делает музыку, дающую силы и вдохновение людям совершенно разных возрастов и интересов», — говорят о музыканте организаторы выступления.

Концерт музыканта Jacob Banks состоится 26 января в петербургском клубе ZAL. Подробности можно посмотреть здесь.