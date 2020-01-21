25 января в петербургском клубе ZAL выступит британский певец Jacob Banks. Презентовавший в ноябре 2018 года дебютный альбом Village, Бэнкс играет на стыке жанров — от соула и R&B до хип-хопа и африканского грува.
В петербургском клубе ZAL выступит британский певец Jacob Banks
В начале своего творческого пути Бэнкс привлек внимание не только избирательных меломанов, но и именитых коллег по цеху — за спиной музыканта туры с Алишей Киз, Эмили Санде и Сэмом Смитом. Как фанат видеоигр Бэнкс записал музыку к FIFA 15, FIFA 19, Need For Speed: Payback и Dirt 4, а в числе саундтреков его композиции звучат в сериалах «Форс-мажоры», «Черная молния», «Люцифер» и даже альбоме-компиляции For The Throne (Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones).
Дебютный альбом Бэнкса Village вышел в ноябре 2018 года и стал настоящим бестселлером. «Побывавшие на концертах поклонники из разных уголков мира отмечают безупречный стиль, высочайший уровень музыкантов и британский шарм артиста, с улыбкой отпускающего ироничные реплики между композициями. Джейкоб Бэнкс не просто заново изобретает соул — он делает музыку, дающую силы и вдохновение людям совершенно разных возрастов и интересов», — говорят о музыканте организаторы выступления.
Концерт музыканта Jacob Banks состоится 26 января в петербургском клубе ZAL. Подробности можно посмотреть здесь.
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