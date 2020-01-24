Музыканты петербургского freepop-коллектива Super Collection Orchestra представили новый мини-альбом Freepop vol.2. На первой русскоязычной пластинке записано 5 композиций — от хип-хопа и диско до электронного панка, вдохновленных творчеством Сергея Курехина, группы «Гости из будущего» и певицы Земфиры.
Super Collection Orchestra выпустили новый (первый русскоязычный!) мини-альбом Freepop vol.2
Сами музыканты считают новую пластинку «машиной времени». На старте «путешествия» она погружает во времена расцвета классической музыки через зарисовку «Прелюдии», а по мере прохождения по новому релизу отправляет в музыкальные эпохи диско, рейв-культуры 90-х и возвращает в современность, где господствует электронный панк. При работе над альбом команда вдохновлялась творчеством Сергея Курехина, U96, Bilal, групп «Странные игры», «Гости из будущего», «Hi-Fi» и Земфиры.
Даниил Романович, бас-гитарист Super Collection Orchestra
Этот альбом можно назвать машиной времени. На старте мы слегка погружаемся во времена расцвета классической музыки через короткую зарисовку «Прелюдии». Дальше путь идет через песню «Кожа» прямиком в сердце Freepop-а, ведь в ней можно услышать наиболее характерные для жанра решения, выраженные в неожиданном смешивании баллады с хип-хопом и диско и использовании в песне двух языков. «Так не бывает» показывает нам, хоть и весьма нежно, немного клубной и рэйв-культуры 90-х и 00-х. Дальше мы попадаем в «Карусель», теплое воспоминание о советской эпохе времен «Служебного романа», об усатых инженерах и домах культуры в осенне-меланхоличных тонах. Завершает наше короткое путешествие песня «Не бойся», в которой задеты современные проблемы, настроения молодежи через нежный электронный панк.
Напомним, в мае Super Collection Orchestra презентовали видео на песню «Улыбнись». В клипе музыканты дурачатся на берегу залива и призывают позабыть все печали и летать над городами. В ноябре Super Collection Orchestra выпустили совместный сингл с Тосей Чайкиной, а в январе 2020-го клип на песню «Поезд в огне». В нем ребята гоняют на старой BMW, крушат все вокруг и зацеловывают Тосю Чайкину, которая застигла их за нарушениями закона в образе полицейского. Посмотрите прямо сейчас!
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