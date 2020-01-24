Super Collection Orchestra выпустили новый (первый русскоязычный!) мини-альбом Freepop vol.2

Этот альбом можно назвать машиной времени. На старте мы слегка погружаемся во времена расцвета классической музыки через короткую зарисовку «Прелюдии». Дальше путь идет через песню «Кожа» прямиком в сердце Freepop-а, ведь в ней можно услышать наиболее характерные для жанра решения, выраженные в неожиданном смешивании баллады с хип-хопом и диско и использовании в песне двух языков. «Так не бывает» показывает нам, хоть и весьма нежно, немного клубной и рэйв-культуры 90-х и 00-х. Дальше мы попадаем в «Карусель», теплое воспоминание о советской эпохе времен «Служебного романа», об усатых инженерах и домах культуры в осенне-меланхоличных тонах. Завершает наше короткое путешествие песня «Не бойся», в которой задеты современные проблемы, настроения молодежи через нежный электронный панк.