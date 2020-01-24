Композитор Алексей Ретинский стал первым резидентом культурно-образовательного центра «Р.А.Д.И.О.» Теодора Курентзиса

Помимо создания произведения, композитор Алексей Ретинский будет вовлечен в образовательную, творческую и исследовательскую работу, главным предметом которой станет восприятие музыки. В это время в Доме радио будут проходить дискуссии, мастер-классы, междисциплинарные проекты, камерные концерты и творческие встречи с участием резидента и приглашенных им музыкантов, художников, ученых и философов.

«С одной стороны, ты делишься всем накопленным опытом и знаниями, с другой, что не менее важно, впитываешь атмосферу, которая тебя окружает. Само пространство подсказывает решения. Для меня это диалог: и с духом пространства, и с людьми. Композитору очень сложно писать, руководствуясь только абстрактными категориями и энциклопедическими знаниями, очень важно иметь возможность близкого общения с музыкантами, чтобы узнать, как тот или иной прием звучит. Работать в непосредственном контакте с таким оркестром, как musicAeterna и таким дирижером, как Теодор Курентзис — это невероятная роскошь, и это, безусловно, вдохновляет на творчество», — рассказал Ретинский.