Композитор Алексей Ретинский стал первым резидентом культурно-образовательного центра «Р.А.Д.И.О.» Теодора Курентзиса

Культурно-образовательный центр «Р.А.Д.И.О.», запущенный дирижером Теодором Курентзисом и оркестром musicAeterna на базе петербургского Дома радио, организовал творческую резиденцию. Первым подопечным стал композитор Алексей Ретинский. В течение полугода в стенах петербургского Дома радио он будет работать над созданием нового произведения, которое будет представлено с оркестром и хором musicAeterna.
Помимо создания произведения, композитор Алексей Ретинский будет вовлечен в образовательную, творческую и исследовательскую работу, главным предметом которой станет восприятие музыки. В это время в Доме радио будут проходить дискуссии, мастер-классы, междисциплинарные проекты, камерные концерты и творческие встречи с участием резидента и приглашенных им музыкантов, художников, ученых и философов.
«С одной стороны, ты делишься всем накопленным опытом и знаниями, с другой, что не менее важно, впитываешь атмосферу, которая тебя окружает. Само пространство подсказывает решения. Для меня это диалог: и с духом пространства, и с людьми. Композитору очень сложно писать, руководствуясь только абстрактными категориями и энциклопедическими знаниями, очень важно иметь возможность близкого общения с музыкантами, чтобы узнать, как тот или иной прием звучит. Работать в непосредственном контакте с таким оркестром, как musicAeterna и таким дирижером, как Теодор Курентзис — это невероятная роскошь, и это, безусловно, вдохновляет на творчество», — рассказал Ретинский.
Первая встреча резидента культурно-образовательного центра «Р.А.Д.И.О.» Алексея Ретинского со слушателями состоится 31 января — вместе с оркестром musicAeterna композитор представит перформанс, который станет опытом погружения в творчество Бетховена. Регистрация на встречу будет открыта сегодня, 24 января после 18:00.
В июне 2019 года Теодор Курентзис принял решение покинуть пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Он сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра musicAeterna и продолжит занимать должность худрука Международного Дягилевского фестиваля. Тогда же появилась информация о том, что оркестр и хор musicAeterna может начать свою работу в петербургском Доме радио на Итальянской.
В августе дирекция «Пятого канала», которому 21 год принадлежит здание, официально пригласила Теодора Курентзиса в качестве арендатора. 23 августа дирижер был замечен в Доме радио на Итальянской, где провел репетицию. С 1 сентября Теодор Курентзис ввел новые правила игры для публики. Перед началом концертного исполнения посетителей обязуют сдать свои смартфоны в специальные ячейки для их хранения.
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