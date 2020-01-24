Земфира станет хедлайнером фестиваля Stereoleto-2020

В 2020 году музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет в «Севкабель Порту» 4 и 5 июля. В числе хедлайнеров уже сейчас значатся британцы Metronomy. На фестиваль музыканты приедут с программой нового альбома Metronomy Forever, выпущенного в июле 2019 года на лейбле Because Music. Также в лайн-апе шведские пост-панки Viagra Boys, дебютировавшие в 2018 году пластинкой Street Warms, и рэпер Хаски.

10 мая 1999 года увидел свет первый студийный альбом группы «Zемфира» «Земфира», состоящий из 14 композиций — практически все песни после выхода альбома попали в ротацию на радиостанции страны. С альбома официально было выпущено семь синглов — «Ракеты», «СПИД», «Ариведерчи», «Синоптик», «Почему», «Ромашки» и «Снег». На песни «Почему» и «Ариведерчи» были выпущены музыкальные видео.

Первые слова Земфиры о дебютной пластинке были скептические. «Это первый блин, который, конечно, комом. Ошибки там есть, но молодости все простительно. Про аранжировку вообще говорить сейчас смешно — ее как таковой на первом альбоме нет. Потому что очень мало времени было на запись, и потому что я не поняла, куда я полезла. На второй пластинке все будет хорошо. На самом деле я считаю, что материал нормальный, пластинка законченная, все спето, слова понятны, и слава Богу», — рассказала певица журналу Fuzz незадолго до презентации альбома.

Музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет на «Севкабель Порту» 4 и 5 июля 2020 года.