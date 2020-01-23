Премьера на «Собака.ru»: клип Grappa boy «Пока мы не виделись», снятый Ташей Алакоз

«Малыш, ты и есть Париж»: музыкант Grappa boy презентовал новый клип на песню «Пока мы не виделись». Автором видео, снятого в одном из самых романтичных городов мира, выступила блогер, режиссер и клипмейкер Таша Алакоз, а музыку к новой композиции написала певица Тося Чайкина. «Собака.ru» представляет премьеру.
Это не первый случай творческого союза блогеров — за прошлый год Grappa boy и Таша Алакоз успели выпустить совместный трек «Секрет» и провести сольный концерт в Москве. Для Таши «Секрет» стал второй песней по счету — ранее она записала дебютную композицию «На-все-гда». В июле певица Тося Чайкина презентовала альбом «Цветы» и клип «Песни морю», режиссером которого выступила Таша Алакоз. А в декабре 2017 года Таша выпустила серию свитшотов — моделей с разрезами на рукавах и надписями «Целуй», «Будь со мной нежным», «Хрупкая» и «Мальчики врут».
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