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Премьера на «Собака.ru»: клип Grappa boy «Пока мы не виделись», снятый Ташей Алакоз

«Малыш, ты и есть Париж»: музыкант Grappa boy презентовал новый клип на песню «Пока мы не виделись». Автором видео, снятого в одном из самых романтичных городов мира, выступила блогер, режиссер и клипмейкер Таша Алакоз, а музыку к новой композиции написала певица Тося Чайкина. «Собака.ru» представляет премьеру. 

 

Никита Александрович (Grappa boy)

Изначально эту мелодию для меня придумала и написала Тося Чайкина. Но музыка без слов пролежала несколько месяцев. Как раз до тех пор, пока я не запостил в инсте стих «Пока мы не виделись». За один вечер он разлетелся по тысячам сториз и сохранялкам, и я подумал: «Ого, надо сделать из него песню». Слова срослись с музыкой, и я выложил в сети небольшую демку. Она взорвала еще больше, и после пары сотен комментариев в духе «я хочу это в айтюнс!» сомнений не осталось: я поехал в Санкт-Петербург на студию Galernaya20 заканчивать работу над аранжировкой, а Ташу пригласил придумать и срежиссировать клип. Помню, я пообещал не влезать с комментариями и снять так, как она видит себе эту историю.

Таша Алакоз

Клип получился как шкатулка с воспоминаниями! Причем самыми сокровенными, искрометными. Они то и дело вспыхивают в главном герое, которому осталась только память. Эта неосязаемая, хрупкая материя, которая всюду преследует Grappa boy, придавая его прогулкам по Парижу меланхоличное, поэтическое состояние, в каком обычно рождаются самые лучшие стихи в свете призрачных звёзд, освещающих самые бессонные ночи.

Это не первый случай творческого союза блогеров — за прошлый год Grappa boy и Таша Алакоз успели выпустить совместный трек «Секрет» и провести сольный концерт в Москве. Для Таши «Секрет» стал второй песней по счету — ранее она записала дебютную композицию «На-все-гда». В июле певица Тося Чайкина презентовала альбом «Цветы» и клип «Песни морю», режиссером которого выступила Таша Алакоз. А в декабре 2017 года Таша выпустила серию свитшотов — моделей с разрезами на рукавах и надписями «Целуй», «Будь со мной нежным», «Хрупкая» и «Мальчики врут».


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Дарья Гладких,
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