Премьера на «Собака.ru»: клип Grappa boy «Пока мы не виделись», снятый Ташей Алакоз

Изначально эту мелодию для меня придумала и написала Тося Чайкина. Но музыка без слов пролежала несколько месяцев. Как раз до тех пор, пока я не запостил в инсте стих «Пока мы не виделись». За один вечер он разлетелся по тысячам сториз и сохранялкам, и я подумал: «Ого, надо сделать из него песню». Слова срослись с музыкой, и я выложил в сети небольшую демку. Она взорвала еще больше, и после пары сотен комментариев в духе «я хочу это в айтюнс!» сомнений не осталось: я поехал в Санкт-Петербург на студию Galernaya20 заканчивать работу над аранжировкой, а Ташу пригласил придумать и срежиссировать клип. Помню, я пообещал не влезать с комментариями и снять так, как она видит себе эту историю.