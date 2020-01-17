Вышел посмертный альбом Мака Миллера Circles

Это сложный процесс. Здесь нет правильного ответа или четкого пути. Мы лишь знаем, что для Малкольма было важно, чтобы мир это услышал. Одним из самых сложных решений было выбрать, как лучше рассказать людям об этом. Как конструктивно передать информацию слушателям, но при этом оставить священное священным. Поэтому это будет единственная публикация на любых аккаунтах Мака. Вы можете найти информацию о релизе, благотворительном фонде и самом Малкольме на странице 92tilinfinity. Благодарим всех фанатов, которые поддерживали Мака все эти годы. Мы скучаем по нему. Нам остаётся лишь представить, куда он двигался, и ценить то, где он был. Выражение его лица, когда все вокруг слушали его музыку, говорило обо всем.