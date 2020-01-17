На лейбле Warner Records вышел посмертный альбом американского хип-хоп исполнителя Мака Миллера Circles. Работу над пластинкой, которая задумывалась как идейное продолжение лонгплея Swimming, помог закончить после смерти музыканта продюсер Джон Брайон.
Вышел посмертный альбом Мака Миллера Circles
Выход пластинки Circles анонсировала 8 января семья Миллера. В его Instagram они опубликовали искреннее послание, в котором рассказали, что перед смертью музыкант был погружен в работу — он задумывал выпустить альбом, который бы стал идейным продолжением лонгплея Swimming, презентованного в августе 2018 года.
«Два разных стиля, дополняющих друг друга, завершающих круг. Swimming in Circles («Плавать кругами») — это было концепцией. Он работал с Джоном Брайоном, который, услышав ранние версии песен, отложил все свои дела, чтобы помочь Маку довести их до ума. После смерти Мака Джон посвятил себя завершению «Circles» основываясь на их разговорах и времени, проведенном вместе. Мы чрезмерно благодарны Джону и тем, кто приложил все свои усилия на такую тяжелую и эмоциональную задачу, как выпуск детища Мака», — поделилась семья Миллера.
Вместе с релизом на официальном YouTube-канале Мака Миллера вышло несколько клипов. В них показаны кадры архивной пленки из студии звукозаписи, анимированы последние фотосессии музыканта, созданы мультипликационные зарисовки. Своими видео обзавелась каждая песня с посмертного альбома.
Мак Миллер скончался 7 сентября 2018 года в возрасте 26 лет. Он был найден мертвым в своем доме в Студио-Сити, Лос-Анджелес. Официальной причиной смерти музыканта назвали случайную передозировку наркотическими веществами. Всего на счету Миллера шесть студийных альбомов, три мини-альбома и 14 микстейпов.
Из открытого письма семьи Мака Миллера:
Это сложный процесс. Здесь нет правильного ответа или четкого пути. Мы лишь знаем, что для Малкольма было важно, чтобы мир это услышал. Одним из самых сложных решений было выбрать, как лучше рассказать людям об этом. Как конструктивно передать информацию слушателям, но при этом оставить священное священным. Поэтому это будет единственная публикация на любых аккаунтах Мака. Вы можете найти информацию о релизе, благотворительном фонде и самом Малкольме на странице 92tilinfinity. Благодарим всех фанатов, которые поддерживали Мака все эти годы. Мы скучаем по нему. Нам остаётся лишь представить, куда он двигался, и ценить то, где он был. Выражение его лица, когда все вокруг слушали его музыку, говорило обо всем.
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