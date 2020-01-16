В новом сезоне на сцену фестиваля Flow выйдут грайм-исполнитель Stormzy, R&B певица FKA twigs, соул-исполнитель Michael Kiwanuka, канадец Mac Demarco и американская фолк-группа Bon Iver. После воссоединения вновь выступят панк-рокеры Bikini Kill, а также с первым за семь лет альбомом — синти-поп группа Chromatics.

Также в Сувилахти выступят: юная регги-звезда Koffee, которая привносит новизну в музыкальные традиции родной Ямайки, и Mabel — одна из известнейших и наиболее перспективных певиц в британском R&B. А локальную сцену Flow представят финский рэпер Gettomasa, Henrik! и Teksti-TV 666 с совместным проектом Life Aid 2020.

Flow Festival-2020 пройдет в Хельсинки с 14 по 16 августа. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.

В 2019 году фестиваль музыки и визуальных искусств Flow прошел с 9 по 11 августа. Тогда на сцене выступили The Cure, Tame Impala, Robyn, Father John Misty, Modeselektor, Mitski, CupcakKe, Yves Tumor, Makaya McCraven, Amnesia Scanner, Gasellit, Ville Valo & Agents, Ruusut, Iisa, Sofa, Jaakko Eino Kalevi и другие.

В 2018 году среди приехавших в финскую столицу артистов были Arctic Monkeys, Lykke Li, Fever Ray, Fleet Foxes, Kevin Morby, Shame, Lake Jons, Kynnet, Kakkahдtд-77, Anna Puu, Lxandra и IBE, а также «крестная мама панк-рока» Патти Смит, Kendrick Lamar, St. Vincent, Grizzly Bear, Bonobo, Mura Masa, Alma, Sigrid, Brockhampton, Helena Hauff, Moodymann, Kube x Eevil Stцц, Vesta, 3TM in 3D и Onni Boi. Помимо этого на Flow приехала актриса и певица Шарлотта Генсбур.