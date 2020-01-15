В приложении Spotify появились цены на подписку для России

Согласно скриншотам приложения, которые публикует издание DTF, стоимость индивидуальной подписки на Spotify в России составит 169 рублей в месяц, студенческой — 75 рублей в месяц, а семейной — 269 рублей в месяц. Помимо расценок, на экране подписки можно увидеть промо на три бесплатных месяца для новых пользователей. Несмотря на это, подписаться на Spotify с российского аккаунта все еще нельзя.

Еще в начале 2014 года Spotify зарегистрировал в России ООО «Спотифай» — тогда стриминговый сервис планировалось вывести на рынок к осени того же года. Однако в 2015 году запуск перенесли. О возрождении планов стало известно в марте 2018 года. В случае, если запуск состоится, стоимость подписки предположительно составит 150 рублей. Однако для того, чтобы стриминг успешно существовал, необходимо, например, найти якорного партнера для роста аудитории и «убедить молодых слушателей». В августе 2019 года Spotify вновь отложил запуск в России.