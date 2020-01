По сюжету 25-го, юбилейного фильма франшизы «Не время умирать», «агент 007» Джеймс Бонд временно отошел от службы и обосновался на Ямайке. Там его находит старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ и просит о помощи — спасти похищенного ученого. В касте картины, помимо Дэниела Крейга, замечены Ана де Армас, Леа Сейду, Дэвид Денсик, оскароносец и экранный Фредди Меркьюри Рами Малек, Наоми Харрис, Бен Уишоу и другие.

Напомним, ранее стриминговый сервис Apple Music подвел музыкальные итоги 2019 года. Самой популярной пластинкой среди пользователей стал дебютный альбом Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Apple также запустила музыкальную премию Apple Music Awards. Ежегодно награда будет присуждаться в пяти номинациях самым талантливым и выдающимся исполнителям, чье творчество значительно повлияло на мировую музыку. Первым «артистом года» стала Билли Айлиш.