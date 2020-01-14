Британский соул-певец и гитарист африканского происхождения Майкл Киванука впервые выступит в Петербурге летом 2020 года. В клубе «Морзе» он презентует свою третью студийную пластинку Kiwanuka, выпущенную 1 ноября 2019 года. А еще (мы в этом уверены!) исполнит главный хит сериала «Большая маленькая ложь» — песню Cold Little Heart.
В клубе «Морзе» выступит соул-певец Майкл Киванука. Его трек Cold Little Heart стал хитом сериала «Большая маленькая ложь»
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@michaelkiwanuka
Дебютный мини-альбом Майкла Киванука Tell Me A Tale был выпущен 13 июня 2011 года, а уже весной 2012 года — первая полноформатная пластинка альбом Home Again. В хит-параде Великобритании он дебютировал на четвертом месте и в сентябре того же года был номинирован на премию Mercury Prize. Второй лонгплей Love & Hate был презентован музыкантом в 2016 году и получил положительные отзывы многих критиков — в частности изданий NME, New York Times и The Telegraph.
«Новый альбом музыканта называется Kiwanuka, демонстрируя этим, что в «эго» артиста нет никакого «альтер». Лирический образ музыканта — он сам и его угандийская фамилия, которую явно не одобрили бы ушлые продюсеры, дай им полную волю в раскрутке молодого таланта. Неторопливая сбалансированность характеризует одну из самых ярких особенностей композиций, вместе создающих богатый музыкальный мир. Там есть и скитающиеся африканские биты, гитарные линии с «атмосферой треков Фелы», и стремление высказывать все то, что накопилось», — говорят о музыканте организаторы петербургского концерта.
Соул-певец Майкл Киванука впервые выступит в Петербурге 24 июня 2020 года в клубе «Морзе». Подробности и билеты можно посмотреть здесь.
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