«Новый альбом музыканта называется Kiwanuka, демонстрируя этим, что в «эго» артиста нет никакого «альтер». Лирический образ музыканта — он сам и его угандийская фамилия, которую явно не одобрили бы ушлые продюсеры, дай им полную волю в раскрутке молодого таланта. Неторопливая сбалансированность характеризует одну из самых ярких особенностей композиций, вместе создающих богатый музыкальный мир. Там есть и скитающиеся африканские биты, гитарные линии с «атмосферой треков Фелы», и стремление высказывать все то, что накопилось», — говорят о музыканте организаторы петербургского концерта.

Соул-певец Майкл Киванука впервые выступит в Петербурге 24 июня 2020 года в клубе «Морзе». Подробности и билеты можно посмотреть здесь.