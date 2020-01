Дебютный мини-альбом Майкла Киванука Tell Me A Tale был выпущен 13 июня 2011 года, а уже весной 2012 года — первая полноформатная пластинка альбом Home Again. В хит-параде Великобритании он дебютировал на четвертом месте и в сентябре того же года был номинирован на премию Mercury Prize. Второй лонгплей Love & Hate был презентован музыкантом в 2016 году и получил положительные отзывы многих критиков — в частности изданий NME, New York Times и The Telegraph.